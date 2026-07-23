¿Quién es Sheila Velázquez de Survivor México?

Sheila Velázquez es una de las participantes de Survivor México que se sumó a la temporada de La reliquia en llamas, en su primera semana de juego pasó de ser víctima a una primera villana del programa.

¿Quién es Sheila Velázquez?

Sheila Velázquez es una mujer de 41 años de edad y es bombera, profesión de gran demanda física que la ayudará a tener un gran desempeño en el reality de supervivencia.

La participante trabaja como bombera en el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla de Baz.

Sheila es originaria de la Ciudad de México y tiene 3 hijos, Leonardo, Valeria y César, por los que sale a trabajar todos los días. Además de su empleo como bombera, la mujer también se dedica al emprendimiento, pues vende comida como café, pays y tortas.

Proteger, luchar y nunca bajar la guardia forman parte de su vida. Sheila llega a Survivor con un objetivo claro: darlo todo por sus hijos. 💖🤨#SurvivorMéxico La Reliquia en Llamas 🔥⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣, lunes a viernes 6:30 p.m. por Azteca Uno. 📺… pic.twitter.com/hrVKaU0Fwl — Survivor México (@mexico_survivor) July 21, 2026

La bombera confesó en su ingreso al reality que ella padece de asma, condición que podría afectar su desempeño más adelante en el programa.

Sheila también dio a conocer que es viuda, ya que hace 11 años su esposo falleció. Sin embargo, por el momento se desconoce la causa de muerte del esposo de la concursante.

Las polémicas de Sheila Velázquez

Sheila Velázquez es una mujer bombera que antes de entrar al programa no era figura pública, sin embargo, una vez que ingresó a Survivor México se volvió una figura mediática y una persona expuesta ala vida pública.

Su polémica llegó desde el primer día que entró al programa de televisión. En la primera prueba los sobrevivientes tenían que nadar al fondo del mar para conseguir un medallón que los pondría a salvo del Duelo de la Extinción, sin embargo, Sheila le contó a su equipo Jaguar que Julio Camejo le había arrebatado el collar.

Esto encendió las primeras diferencias entre los participantes, hasta que se reveló que realmente Julio no le quitó nada, sino que él llegó y se ganó limpiamente el medallón, sino que Sheila omitió cosas a la hora de contárselas a sus compañeros.

Tras generar este conflicto con sus compañeros, especialmente con Azalia “La Negra”, Sheila fue la primera persona que la tribu Jaguar votó para que se fuera al Duelo de Extinción junto con los otros dos sobrevivientes que se instalaron por perder pruebas.

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