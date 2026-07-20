¿Quién es Tzasna Carrasco, que pasó de Exatlón a Survivor México? Edad, novio...

Tzasna Carrasco es una de las participantes de la nueva temporada de Survivor México llamada La Reliquia en Llamas.

Tzasna es atleta y estuvo en una temporada de Exatlón México, por lo que pisar las playas de República Dominicana no es nuevo para ella, ya que está acostumbrada al clima de ahí, ya que en este mismo lugar se graban Exatlón y Survivor.

¿Quién es Tzasna Carrasco?

Tzasna Carrasco es una deportista de jiu-jitsu brasileño que nació el 12 de enero de 1991 en Veracruz, por lo que actualmente tiene 35 años de edad.

La atleta de alto rendimiento es cinta negra en su deporte y ha representado a México en diversas competencias. En el 2024 fue mundial máster, sumando otro logro deportivo importante.

Si bien ella es una reconocida atleta, también tiene otra pasión que es la moda, por lo que en los últimos años se dedicó a combinar su pasión por el deporte y la moda.

Así fue el paso de Tzasna Carrasco en Exatlón México

Tzasna Carrasco entró a Exatlón México en la temporada de 2022, ahí se unió al equipo rojo, que es el team en donde entran la mayoría de los deportistas que van a competencias y tienen medallas y los azules son más atletas amateur.

Tzasna Carrasco en Exatlón México ı Foto: Exatlón

Ella ingresó al rojo, sin embargo, fue eliminada acercándose a la recta final de esa temporada. Tras dejar le programa la joven volvió al reality show para la temporada de All Star, si bien destacó, pero nuevamente no logró llegar a las últimas instancias del programa.

En su paso por el programa forjó una amistad con Jazmín Hernández, quien fue su compañera en el equipo rojo, tienen videos juntos en Instagram.

¿Tzasna Carrasco tiene novio?

Por el momento no se sabe públicamente si la deportista tienen novio, ya que ella es muy reservada de su vida personal y no comparte detalles de parejas.

En sus redes sociales, Tzasna Carrasco comparte consejos de jiu-jitsu y practicando ese deporte, además también sube fotos y video viajando pero en ninguna publicación se le puede ver con alguna pareja.

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