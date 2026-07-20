¿Qué tipo de contenido hace Fede Vigevani? Deep web, payasos y backrooms

Fede Vigevani es el decimosegundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026, quien cuenta con más de 76 millones de seguidores en la plataforma de YouTube, donde cuenta con mil 700 videos hasta el momento.

El contenido de terror de Fede Vigevani

El famoso tiene una variedad considerable de videos, desde unos en los que cocina, hace ASMR, prueba juguetes o dulces, juega juegos de terror y también en los que incursiona en temas de la deep web como los payasos o creepypastas como los backrooms.

Fede Vigevani crea historias inmersivas de terror y misterio, conocidas como “cine” por sus seguidores, donde él y su grupo de amigos exploran los Backrooms y enfrentan a terroríficos “payasos de la deep web”.

El creador de contenido cuenta con un total de 220 videos en los que hace referencia a aterradores payasos de la deep web. En el primer video de la exitosa saga, el famoso explica que tratarían de rentar a un payaso de aquel peligroso lugar de Internet.

En ese sentido, muestra una página en las que muestran a varios payasos. Se detallan edades, peso, estatura e instrucciones para sobrevivir a él. De este modo, él y su grupo de amigos eligen a uno.

En una de las sagas más recientes del famoso, Fede incursiona en los backroom donde se enfrenta a criaturas aterradoras. Al inicio, Fede muestra a un payaso en su casa y después de varios minutos, interactúa con él junto a sus amigos.

Es en ese momento que el payaso los lleva a los backrooms. En un segundo video, muestran su entrada por un elevador y unos toboganes a diversas zonas. Cabe mencionar que estos videos son experiencias inmersivas, más no reales, que hace Fede Vigevani para sus seguidores, obteniendo millones de vistas.

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