Backrooms regresa a los cines con versión extendida

Backrooms regresará a los cines mexicanos después de arrasar en taquilla en su primera vuelta al recaudar 357 millones de dólares a nivel mundial, ahora con una versión extendida que incluye 16 minutos de material extra en la opera prima de Kane Parsons.

La cinta se estrenó originalmente en mayo, pero sorprendió al público internacional al lograr, junto con Obsesión, que las salas de cine se llenarán de nuevo. Esto fue considerado todo un hito para el cine de terror independiente, pues ambos filmes competían con producciones de grandes compañías cinematográficas.

OFICIAL: La versión extendida de BACKROOMS llegará a salas de cine en México este 23 de julio. El nuevo corte de la película del director Kane Parsons incluye 16 minutos adicionales de metraje inédito.



La cinta recaudó más de $300MDD a nivel mundial y se convirtió en la… pic.twitter.com/gKf3AunSIf — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) July 10, 2026

Backrooms se convirtió en la película independiente más taquillera de 2026, la película de terror más taquillera del año y la película clasificación B15 más taquillera de 2026, hasta el momento.

Además, se consolidó como la película de terror independiente más taquillera de la historia, la película más taquillera en la historia de A24, la película independiente más taquillera de la década (2020–2026) y ya forma parte del Top 10 de las películas independientes más taquilleras de todos los tiempos.

¿Cuándo se reestrena Backrooms en cines?

El reestreno de la película en versión extendida es el próximo 23 de julio. La edición podrá verse en todo México, tanto en su versión doblada como subtitulada.

"Cuando una inexplicable puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles, un paciente desaparece tras cruzarla, dando inicio a un inquietante caso. Su terapeuta se adentra en la búsqueda, descubriendo una dimensión paralela compuesta por espacios aparentemente cotidianos que se extienden de forma infinita", describe la sinopsis oficial.

“Atrapada en este laberinto de pasillos repetitivos y una constante sensación de amenaza invisible, deberá enfrentarse a una realidad que desafía la lógica para intentar traerlo de vuelta”, finaliza.

Cabe mencionar que el director de 20 años de edad, Kane Parsons ha dicho que Backrooms es solo la primera parte de su historia, por lo que es probable que veamos más sobre esta inquietante historias de los espacios liminales.

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