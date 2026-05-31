¿Quién es Inde Navarrete? La actriz mexicana de Obsesión

La película Obsesión se ha convertido en todo un fenómeno del cine a nivel internacional, pues a pesar de tratarse de una cinta independiente, ha logrado recaudar 100 veces más de lo invertido gracias a su impactante historia y la intensa interpretación de Inde Navarrete.

¿De qué trata Obsesión?

Obsesión es la película de terror dirigida por Curry Barker que sigue la historia de Bear (Michael Johnston), un joven que no puede declararse a Nikki (Inde Navarrete), la chica que le gusta, por lo que pide un deseo sin sospechar que se hará realidad de la peor manera.

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La inquietante cinta se estrenó en las salas de cine mexicanas el pasado 14 de mayo y rápidamente, se hizo viral por una escena en la que Nikki aparece con una enorme sonrisa mientras grita en medio de un restaurante con Bear, un momento que llamó la atención de la audiencia.

La cinta que se realizó con 750 mil dólares a nivel global ya ha alcanzado una recaudación de 90 millones de dólares a nivel global, de acuerdo con Box Office Mojo, sitio especializado. Y sin duda, uno de los detalles más destacados es la actuación de Inde.

¿Quién es Inde Navarrete?

Inde Navarrete nació en Tucson, Arizona el 3 de marzo de 2001 y su nombre real es Danielle Fabiola Navarrete. Su madre es australiana, mientras que su padre es mexicano y trabajaba para el ejercito de Estados Unidos, lo que los llevó a mudarse constantemente.

La joven ya ha destacado anteriormente en la actuación, a pesar de que para muchos, Obsesión es su verdadero salto a las grandes ligas. Formó parte de la sitcom Denton’s Death Date, así como en 13 Reasons Why como Estela de la Cruz. Interpretó al personaje de Sarah en la serie de televisión Superman y Lois.

Así es el inquietante papel de Inde Navarrete en Obsesión

Su actuación en la película de Curry Barker la ha puesto en el mapa para muchos. En ella, su personaje Nikki, se enfrenta a una lucha interna después de que el deseo de su amigo Bear la transforma y le arrebata su autonomía.

De este modo, a lo largo de la película podemos ver a una fuerza desconocida (el director ha confirmado que no era un demonio o un ente) tomar el control del cuerpo de Nikki, mientras que su consciencia permanecía en un espacio diferente.

En ocasiones, la verdadera Nikki lograba comunicarse con el exterior, pero era rápidamente detenida por el ente, quien tomaba el control y se enfocaba en el deseo de Bear sobre todas las cosas.

Quienes ya han visto la película Obsesión, aseguran que Inde Navarrete impresiona con su papel en la película, pues consigue sorprender incluso a quienes están familiarizados con el cine de terror.

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