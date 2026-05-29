Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard, la historia real detrás de la película

Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard es una de las películas que se sumaron recientemente al catálogo de Netflix. La producción de Lifetime aborda un caso de la vida real que demuestra que muchas veces las amistades no son lo que aparentan.

"Heidi Broussard está lista para dar a luz, y su mejor amiga, Magen, viaja a Austin, Texas, para estar a su lado. Sin embargo, cuando Heidi y su hija recién nacida desaparecen poco después, las autoridades sospechan que Magen esconde un secreto“, describe la sinopsis de Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard en IMDB.

La película del aborda una historia que ocurrió de verdad en Estados Unidos y ha sido comentada en diversos canales de misterio y crímenes reales que se enfocan en los casos más turbios registrados hasta ahora.

La historia real detrás de Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard

Heidi Broussard era una mujer de 33 años que vivía en Austin, Texas. Sus seres queridos la describían como una persona con quien era fácil empatizar y llevarse bien. Ella tenía una amiga de toda la vida, llamada Magen Fierros.

Las dos anunciaron a la otra de manera simultánea que se encontraban embarazadas y Magen incluso viajó a Texas para estar cerca de su amiga cuando ella dio a luz. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2019, Heidi y su bebé con 2 semanas de vida, desaparecieron.

El 13 de diciembre, en las cámara encontraron el momento en que una mujer se llevaba a un bebé y arrancaba su auto a toda velocidad. Una vecina fue quien alertó la situación e identificaron el auto como el de Magen.

El caso fue mediático, pues el prometido de Heidi apareció en televisión completamente devastado por la desaparición de su pareja. Mientras tanto, la policía y el FBI mantenían la búsqueda y Magen estaba en su casa en Houston con un bebé que no era el suyo.

Al parecer, Magen había contado a su ex novio que estaba embarazada e hizo pasar al bebé de Heidi por suyo para retenerlo; él le creyó y así mantenían una vida familiar, pero cuando el FBI dio con él y le mostró una foto de la bebé y madre desaparecidas, él comprendió el engaño.

El 19 de diciembre, la policía se presentó en la casa de Magen y al irrumpir, encontraron a la bebé, así como al cuerpo de Heidi en el maletero del auto, asfixiada con una correa de perro.

NEW: Magen Fieramusca pleads guilty to first degree murder in a Travis County courtroom. Judge sentenced her to 55 years in state prison for the 2019 murder of Austin mother Heidi Broussard after kidnapping her and her newborn baby. @KPRC2 pic.twitter.com/2yQ06OIWOf — KPRC 2 Bryce Newberry (@KPRC2Bryce) February 2, 2023

Los cargos iniciales fueron secuestro, secuestro a un infante y la manipulación del cuerpo de la madre, con una fianza que pasó de los 600 mil dólares al millón. Fue acusada formalmente en 2020 y se incluyó el cargo de asesinato.

Se reveló en la investigación que la mujer había planeado el rapto de la bebé; se desconoce si alguna vez estuvo siquiera embarazada. El caso fue al Gran Jurado en 2020 y se trató de un proceso largo, hasta que en 2023 llegó un acuerdo donde se declaró culpable de asesinato en primer grado y el 2 de febrero de 2023, fue sentenciada a 55 años de prisión con opción a libertad condicional en junio de 2047. Actualmente, tiene 38 años de edad.

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