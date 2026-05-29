¿Quién es Michell Orozco? Actriz de La vendedora de rosas

La vendedora de rosas es una novela colombiana que cuenta una historia desgarradora sobre la vida en las zonas más marginadas de Colombia y para narrar la trágica vida de Lady Tabares, es necesario contar con grandes actrices.

Una de ellas es la joven Michell Orozco, una actriz de 26 años de edad que hace 10 años formó parte de la exitosa serie colombiana y que hoy en día sigue siendo recordada por su personaje y lo será más ahora que la serie llega a Netflix.

¿Quién es Michell Orozco?

Michell Orozco López nació el 3 de octubre de 2000. Es una actriz colombiana de televisión, quien a través de los años ha formado parte de novelas reconocidas a nivel nacional e internacional. En ese sentido, la joven dio vida a Lady Tabares en la serie de televisión colombiana Lady, la vendedora de rosas y Manuela Acuña en Cumbia Ninja.

Comenzó su carrera con 10 años de edad en la televisión en la serie Escobar, el patrón del mal. Más tarde, formó parte de la serie El capo. En el 2013, hizo el papel de Manuela Acuña en la serie colombiana Cumbia Ninja durante sus tres temporadas.

En 2015, interpretó a Lady Tabares en su etapa de niñez. En 2020 participó en La Nocturna 2 interpretando a Karen Tacha. El 15 de junio de 2023 contrae matrimonio con su esposo Camilo Henao. A través de los años, la joven ha sabido construir una carrera sólida alejada de las polémicas y disfrutado del fruto de su trabajo desde pequeña.

Cabe mencionar que la joven sí ha enfrentado momentos duros en su vida. En octubre del 2025 se sinceró sobre una crisis de salud que por meses la han obligado a tratarse.

.A través de sus redes sociales, Michell contó que desde hace varios meses sufre intensos brotes en la piel, hinchazón en el rostro y picazón constante, síntomas que no han cedido pese al uso de medicamentos antihistamínicos.

“Ya los medicamentos dejaron de hacerme efecto. No puedo dormir del dolor y la picazón”, expresó la actriz visiblemente afectada en su momento. e trata de una urticaria crónica, una enfermedad que puede tener múltiples causas y suele requerir tratamientos prolongados y seguimiento constante.

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