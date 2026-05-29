Umamusume: Pretty Derby - El inicio de una nueva era, el fenómeno del anime que profundiza en la competencia deportiva

Hace unos años, el lanzamiento de un peculiar videojuego japonés de carreras de caballos en las que corren chicas con ciertas características, le dio origen a una franquicia que en poco tiempo se ha expandido a los terrenos del manga, la música, el coleccionismo y el anime, donde además de contar con dos series ahora también tiene una película que acaba de llegar a salas de cine en México bajo el título de Umamusume: Pretty Derby - El inicio de una nueva era.

De acuerdo a la mitología establecida en el universo animado inspirado en la creación gamer a cargo de Cygames, la nueva película animada nos coloca en medio de una serie de competencias en las cuales varias Umamusumes (chicas caballo) buscan convertirse en la máxima figura de su deporte, siendo la novata Jungle Pocket la protagonista cuya historia se vuelve el eje central de la trama.

A través de la perseverancia de Jungle Pocket somos testigos de su viaje personal de superación mientras, al igual que muchas jóvenes como ella, da todo su esfuerzo físico y mental por convertirse en la mejor corredora, teniendo siempre la esperanza de poder pasar a la historia como una de las grandes ganadoras de las carreras en las que participa, sin importar los obstáculos que se le presenten o lo difícil que parezca a veces llegar a la meta de cada competencia.

Jungle debe demostrar que su talento es suficiente para enfrentar a rivales de élite como lo son Agnes Tachyon, Manhattan Cafe o Dantsu Flame, quienes tienen el mismo sueño que ella y son fuertes oponentes, haciéndola pensar por momentos que tal vez no está hecha del todo para alcanzar algo más grande. La trama alcanza su punto máximo con una serie de carreras legendarias que exigen mucho a sus corredoras y donde solo las mejor preparadas pueden aspirar a tener la victoria.

Más que una competencia de velocidad y la oportunidad latente de alcanzar la grandeza mediante esta, lo que está ante Pocket y el resto de las competidoras es una prueba de vida en la que pueden conocer más sobre ellas mismas, descubrir en quienes quieren convertirse realmente y forjar amistades que pueden ir más allá de las pistas en las que corren. Conforme avanza la historia vamos conociendo más a fondo a sus protagonistas, entendemos sus motivaciones y empatizamos con ellas si importar que se trate de personajes animados, porque ¿Quién no ha estado en esa posición de darlo todo para alcanzar una meta sin saber si realmente lo conseguirá?

Please note that the release date for Umamusume: Pretty Derby – Beginning of a New Era has been updated.



📅 Now galloping into cinemas on 11.06.2026!



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A partir de personajes profundamente humanos, Umamusume: Pretty Derby - El inicio de una nueva era nos entrega una historia realmente emotiva con momentos sumamente divertidos, que está empapada de cierta ternura todo el tiempo y cuenta con una animación detallada que nos permite adentrarnos de lleno a este mundo peculiar, además de tener música que acompaña perfectamente cada escena; el resultado de esta combinación es muy entretenido y nos deja claro el por qué del éxito de la franquicia a la que pertenece esta entrega en cines.

Estamos sin duda ante todo un fenómeno del anime y los fans de este disfrutarán mucho al ver la cinta dirigida por Ken Yamamoto, pero aquellos que no suelan ver anime también se emocionarán al ver esta historia de superación personal, deseo de triunfo, respeto por el oponente y amistad.

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