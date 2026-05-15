El universo de Mamoru Hosoda regresa a los cines

El universo sensible, nostálgico y profundamente humano de Mamoru Hosoda regresó a las salas de cine en Latinoamérica con un festival que no sólo celebra dos décadas de una de las películas más importantes del anime contemporáneo, sino también el crecimiento imparable de este fenómeno cultural en la región.

La selección especial de cuatro títulos fundamentales del realizador japonés, se exhiben en complejos cinematográficos de distintos puntos del país. La iniciativa, impulsada por Konnichiwa, tiene como eje central el 20 aniversario de La chica que saltaba a través del tiempo, considerada por muchos fans como la obra que redefinió el anime emocional para toda una generación.

Para Erika Rodríguez, directora de Konichiwa, el homenaje responde tanto al impacto artístico de Hosoda como al vínculo que sus historias han construido con el público latinoamericano.

“Particularmente a nosotros siempre nos ha gustado mucho el cine de Mamoru Hosoda. Para nosotros es de los directores de animación japonesa más importantes que hay en la actualidad”, comentó en entrevista con La Razón.

Rodríguez aseguró que, aunque títulos recientes como Belle o Scarlet han consolidado el prestigio internacional del cineasta japonés, sus primeras películas siguen teniendo una fuerza emocional única.

“Las primeras películas de él son las más impresionantes. A mí, en lo muy personal, me parecen increíbles. Hay una razón por la cual La chica que salta a través del tiempo es el logo de Studio Chizu”, explicó.

La directiva incluso recomendó a quienes apenas comienzan a descubrir la obra de Hosoda iniciar precisamente por sus primeros trabajos. “Yo recomiendo personalmente que, si tienen oportunidad, no se pierdan La chica que saltaba a través del tiempo y Summer Wars, que son sus primeras dos películas, para que puedan entender por qué Mamoru Hosoda es el genio del anime”.

La chica que saltaba a través del tiempo ı Foto: Konichiwa

El festival reúne cuatro títulos esenciales de la filmografía del director: La chica que saltaba a través del tiempo (2006), Summer Wars (2009), Los niños lobo (2012) y Mirai: Mi pequeña hermana (2018), esta última nominada al Oscar. Las cintas abordan temas como la familia, el paso del tiempo, la identidad y los vínculos humanos, elementos que han convertido al realizador japonés en una de las voces más influyentes de la animación moderna.

La idea de convertir el aniversario en un evento cinematográfico más amplio surgió justamente del deseo de rendir tributo a la película que marcó un antes y un después en la carrera del director.

“Primero, porque La chica que saltaba a través del tiempo está cumpliendo 20 años. Queríamos honrar ese aniversario y de ahí poder traer las otras películas también. Que no fuera solo esa”, señaló Rodríguez.

El crecimiento del anime en salas de cine mexicanas también forma parte de la historia detrás de este festival. Konichiwa comenzó hace 13 años proyectando películas japonesas apenas en cuatro salas. Hoy, sus estrenos alcanzan cientos de complejos y cifras millonarias de asistentes.

“Nosotros llevamos 13 años trayendo películas y prácticamente empezamos con cuatro cines y ahora distribuimos en toda Latinoamérica”, recordó.

La expansión ha sido notable. “Nuestras primeras películas en 2013 tenían 20 mil o 50 mil asistentes, y recientemente ya hemos tenido películas con más de un millón de asistentes sólo en México”, afirmó.

Actualmente el festival se exhibe en más de 100 cines de la República Mexicana y también en países como Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ecuador, entre otros territorios donde el anime dejó de ser un nicho para convertirse en un fenómeno masivo.

A diferencia de otros lanzamientos individuales, el ciclo representa un experimento especial para la distribuidora.

“Es la primera vez en varios años que hacemos una versión festival, trayendo varias películas juntas solamente durante fines de semana”, explicó Rodríguez.

Mientras Hollywood continúa apostando por franquicias y universos compartidos, el cine de Mamoru Hosoda demuestra que todavía existen historias íntimas capaces de conectar con públicos de todas las edades. En tiempos dominados por la velocidad digital, películas como Los niños lobo o Mirai encuentran su fuerza precisamente en detenerse a observar la fragilidad humana, los recuerdos y la familia.