Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda: Sedes, películas y costo de boletos

La chica que saltaba a través del tiempo

El Konnichiwa Festival celebra este año la obra del director japonés Mamoru Hosoda, reconocido por películas que han marcado al anime contemporáneo.

Del 7 y hasta el 14 de mayo, distintas sedes en México proyectarán sus títulos más emblemáticos, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir en pantalla grande cuatro historias clásicas, incluyendo La chica que saltaba a través del tiempo.

Se espera que los boletos cuesten alrededor de $90 MXN y ya están disponibles en Cinépolis. De acuerdo con Konnichiwa, el precio es estandarizado, es decir, las sedes deben alinearse a este costo.

Descubre en La Razón las sedes del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda por ciudad y las películas de la programación, para que ubiques tu cine más cercano y no te pierdas de esta oportunidad única.

Sedes del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda por ciudad

Las cintas de Mamoru Hosoda podrás verlas en salas de cine de los siguientes Cinépolis:

CDMX y Zona Metropolitana

Cinépolis Plaza Aragón

Cinépolis Parque Tepeyac

Cinépolis Forum Buenavista

Cinépolis Diana

Cinépolis Sendero Ixtapaluca

Cinépolis Cosmopol

Cinépolis Paseo Acoxpa

Cinépolis Ecatepec Américas

Cinépolis Paseo Interlomas

Cinépolis Luna Parc

Cinépolis Parque Las Antenas

Cinépolis Plaza Ermita Iztapalapa

Cinépolis Vía Vallejo

Cinépolis Neza Jardín Carso

Cinépolis Nezahualcóyotl

Cinépolis Town Center El Rosario

Cinépolis Plaza Satélite

Cinépolis Perisur

Cinépolis Universidad

Cinépolis Patio Tlalpan

Cinépolis Oasis Coyoacán

Monterrey

Cinépolis Sendero Monterrey

Cinépolis Citadel

Cinépolis Paseo La Fe

Cinépolis Galerías Monterrey

Guadalajara

Cinépolis Centro Magno

Cinépolis Galerías Guadalajara

Cinépolis Forum Tlaquepaque

Acapulco

Cinépolis La Gran Plaza Acapulco

Aguascalientes

Cinépolis Aguascalientes

Cancún

Cinépolis Cancún

Cinépolis La Gran Plaza Cancún

Celaya

Cinépolis Parque Celaya

Cd. Obregón

Cinépolis Bella Vista

Cd. Juárez

Cinépolis Las Misiones

Cd. Victoria

Cinépolis Plaza Campestre

Chihuahua

Cinépolis Chihuahua

Colima

Cinépolis Zentralia Colima

Cuernavaca

Cinépolis Galerías Cuernavaca

Culiacán

Cinépolis Culiacán

Durango

Cinépolis Durango

Ensenada

Cinépolis Sendero Ensenada

Hermosillo

Cinépolis Hermosillo

Irapuato

Cinépolis Plaza Cibeles

León

Cinépolis Centro Max

Cinépolis VIP Center León

Los Mochis

Cinépolis Sendero Los Mochis

Esto es para los que aman el cine de #MamoruHosoda. 🎬 Ciclo de pelis desde el 7 de mayo ¡por los 20 años de #LaChicaQueSaltaAtravésDelTiempo! 📷 ¿Jalas? Deja tu 📷@MasQueCineLatam pic.twitter.com/W2GOEALODx — Cinépolis (@Cinepolis) April 7, 2026

Mazatlán

Cinépolis La Gran Plaza Mazatlán

Mérida

Cinépolis Las Américas Mérida

Mexicali

Cinépolis Plaza Centenario

Monclova

Cinépolis Paseo Monclova

Morelia

Cinépolis Plaza Morelia

Cinépolis La Huerta

Nuevo Laredo

Cinépolis Paseo Reforma

Oaxaca

Cinépolis Oaxaca

Orizaba

Cinépolis Plaza Valle

Pachuca

Cinépolis Galerías Pachuca

Playa del Carmen

Cinépolis Las Américas Playa del Carmen

Puebla

Cinépolis Angelópolis

Puerto Vallarta

Cinépolis Puerto Vallarta

Querétaro

Cinépolis Esfera Querétaro

Cinépolis Sendero Querétaro

Reynosa

Cinépolis Plaza Periférico

Saltillo

Cinépolis Plaza La Nogalera

Cinépolis Sendero Saltillo

San Juan del Río

Cinépolis Paseo del Río

San Luis Potosí

Cinépolis San Luis El Dorado

Tampico

Cinépolis Altama Tampico

Tehuacán

Cinépolis Tehuacán

Tijuana

Cinépolis Plaza Monarca

Cinépolis Carrousel

Toluca

Cinépolis Galerías Metepec

Torreón

Cinépolis Galerías Laguna

Tuxtla Gutiérrez

Cinépolis Poliforum

Veracruz

Cinépolis Las Américas Veracruz

Villahermosa

Cinépolis Villahermosa

Xalapa

Cinépolis Plaza Las Américas Xalapa

Zacatecas

Cinépolis Galerías Zacatecas

Zapopan

Cinépolis VIP Andares

Cinépolis La Perla

Películas que forman parte del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda

La programación del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda está integrada por cuatro cintas clásicas del creador japonés:

La chica que saltaba a través del tiempo ( The Girl Who Leapt Through Time ), que celebra su 20° aniversario

Summer Wars ( Summer Wars ), que celebra su 17° aniversario

Los niños lobo ( Wolf Children )

Mirai (Mirai)

Puedes encontrar más información del evento en: Festival de Cine: Mamoru Hosoda – Konnichiwa Festival.