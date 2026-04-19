Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda: Sedes, películas y costo de boletos

El Konnichiwa Festival celebra este año la obra del director japonés Mamoru Hosoda, reconocido por películas que han marcado al anime contemporáneo.
Del 7 y hasta el 14 de mayo, distintas sedes en México proyectarán sus títulos más emblemáticos, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir en pantalla grande cuatro historias clásicas, incluyendo La chica que saltaba a través del tiempo.
Se espera que los boletos cuesten alrededor de $90 MXN y ya están disponibles en Cinépolis. De acuerdo con Konnichiwa, el precio es estandarizado, es decir, las sedes deben alinearse a este costo.
Tiburón: 50 años de la película que nos hizo pensar antes de meternos al mar
Descubre en La Razón las sedes del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda por ciudad y las películas de la programación, para que ubiques tu cine más cercano y no te pierdas de esta oportunidad única.
Sedes del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda por ciudad
Las cintas de Mamoru Hosoda podrás verlas en salas de cine de los siguientes Cinépolis:
CDMX y Zona Metropolitana
- Cinépolis Plaza Aragón
- Cinépolis Parque Tepeyac
- Cinépolis Forum Buenavista
- Cinépolis Diana
- Cinépolis Sendero Ixtapaluca
- Cinépolis Cosmopol
- Cinépolis Paseo Acoxpa
- Cinépolis Ecatepec Américas
- Cinépolis Paseo Interlomas
- Cinépolis Luna Parc
- Cinépolis Parque Las Antenas
- Cinépolis Plaza Ermita Iztapalapa
- Cinépolis Vía Vallejo
- Cinépolis Neza Jardín Carso
- Cinépolis Nezahualcóyotl
- Cinépolis Town Center El Rosario
- Cinépolis Plaza Satélite
- Cinépolis Perisur
- Cinépolis Universidad
- Cinépolis Patio Tlalpan
- Cinépolis Oasis Coyoacán
Monterrey
- Cinépolis Sendero Monterrey
- Cinépolis Citadel
- Cinépolis Paseo La Fe
- Cinépolis Galerías Monterrey
Guadalajara
- Cinépolis Centro Magno
- Cinépolis Galerías Guadalajara
- Cinépolis Forum Tlaquepaque
Acapulco
- Cinépolis La Gran Plaza Acapulco
Aguascalientes
- Cinépolis Aguascalientes
Cancún
- Cinépolis Cancún
- Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Celaya
- Cinépolis Parque Celaya
Cd. Obregón
- Cinépolis Bella Vista
Cd. Juárez
- Cinépolis Las Misiones
Cd. Victoria
- Cinépolis Plaza Campestre
Chihuahua
- Cinépolis Chihuahua
Colima
- Cinépolis Zentralia Colima
Cuernavaca
- Cinépolis Galerías Cuernavaca
Culiacán
- Cinépolis Culiacán
Durango
- Cinépolis Durango
Ensenada
- Cinépolis Sendero Ensenada
Hermosillo
- Cinépolis Hermosillo
Irapuato
- Cinépolis Plaza Cibeles
León
- Cinépolis Centro Max
- Cinépolis VIP Center León
Los Mochis
- Cinépolis Sendero Los Mochis
Mazatlán
- Cinépolis La Gran Plaza Mazatlán
Mérida
- Cinépolis Las Américas Mérida
Mexicali
- Cinépolis Plaza Centenario
Monclova
- Cinépolis Paseo Monclova
Morelia
- Cinépolis Plaza Morelia
- Cinépolis La Huerta
Nuevo Laredo
- Cinépolis Paseo Reforma
Oaxaca
- Cinépolis Oaxaca
Orizaba
- Cinépolis Plaza Valle
Pachuca
- Cinépolis Galerías Pachuca
Playa del Carmen
- Cinépolis Las Américas Playa del Carmen
Puebla
- Cinépolis Angelópolis
Puerto Vallarta
- Cinépolis Puerto Vallarta
Querétaro
- Cinépolis Esfera Querétaro
- Cinépolis Sendero Querétaro
Reynosa
- Cinépolis Plaza Periférico
Saltillo
- Cinépolis Plaza La Nogalera
- Cinépolis Sendero Saltillo
San Juan del Río
- Cinépolis Paseo del Río
San Luis Potosí
- Cinépolis San Luis El Dorado
Tampico
- Cinépolis Altama Tampico
Tehuacán
- Cinépolis Tehuacán
Tijuana
- Cinépolis Plaza Monarca
- Cinépolis Carrousel
Toluca
- Cinépolis Galerías Metepec
Torreón
- Cinépolis Galerías Laguna
Tuxtla Gutiérrez
- Cinépolis Poliforum
Veracruz
- Cinépolis Las Américas Veracruz
Villahermosa
- Cinépolis Villahermosa
Xalapa
- Cinépolis Plaza Las Américas Xalapa
Zacatecas
- Cinépolis Galerías Zacatecas
Zapopan
- Cinépolis VIP Andares
- Cinépolis La Perla
Películas que forman parte del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda
La programación del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda está integrada por cuatro cintas clásicas del creador japonés:
- La chica que saltaba a través del tiempo (The Girl Who Leapt Through Time), que celebra su 20° aniversario
- Summer Wars (Summer Wars), que celebra su 17° aniversario
- Los niños lobo (Wolf Children)
- Mirai (Mirai)
Puedes encontrar más información del evento en: Festival de Cine: Mamoru Hosoda – Konnichiwa Festival.