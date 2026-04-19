Revive los clásicos imperdibles

Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda: Sedes, películas y costo de boletos

‘La chica que saltaba a través del tiempo’ celebra su 20 aniversario en cines de México; podrás disfrutar de la filmografía del director japonés por primera vez en Latinoamérica

La chica que saltaba a través del tiempo
La chica que saltaba a través del tiempo Foto: X @KonnichiwaFest
Por:
Martha Díaz

El Konnichiwa Festival celebra este año la obra del director japonés Mamoru Hosoda, reconocido por películas que han marcado al anime contemporáneo.

Del 7 y hasta el 14 de mayo, distintas sedes en México proyectarán sus títulos más emblemáticos, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de revivir en pantalla grande cuatro historias clásicas, incluyendo La chica que saltaba a través del tiempo.

Se espera que los boletos cuesten alrededor de $90 MXN y ya están disponibles en Cinépolis. De acuerdo con Konnichiwa, el precio es estandarizado, es decir, las sedes deben alinearse a este costo.

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Descubre en La Razón las sedes del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda por ciudad y las películas de la programación, para que ubiques tu cine más cercano y no te pierdas de esta oportunidad única.

Sedes del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda por ciudad

Las cintas de Mamoru Hosoda podrás verlas en salas de cine de los siguientes Cinépolis:

CDMX y Zona Metropolitana

  • Cinépolis Plaza Aragón
  • Cinépolis Parque Tepeyac
  • Cinépolis Forum Buenavista
  • Cinépolis Diana
  • Cinépolis Sendero Ixtapaluca
  • Cinépolis Cosmopol
  • Cinépolis Paseo Acoxpa
  • Cinépolis Ecatepec Américas
  • Cinépolis Paseo Interlomas
  • Cinépolis Luna Parc
  • Cinépolis Parque Las Antenas
  • Cinépolis Plaza Ermita Iztapalapa
  • Cinépolis Vía Vallejo
  • Cinépolis Neza Jardín Carso
  • Cinépolis Nezahualcóyotl
  • Cinépolis Town Center El Rosario
  • Cinépolis Plaza Satélite
  • Cinépolis Perisur
  • Cinépolis Universidad
  • Cinépolis Patio Tlalpan
  • Cinépolis Oasis Coyoacán

Monterrey

  • Cinépolis Sendero Monterrey
  • Cinépolis Citadel
  • Cinépolis Paseo La Fe
  • Cinépolis Galerías Monterrey

Guadalajara

  • Cinépolis Centro Magno
  • Cinépolis Galerías Guadalajara
  • Cinépolis Forum Tlaquepaque

Acapulco

  • Cinépolis La Gran Plaza Acapulco

Aguascalientes

  • Cinépolis Aguascalientes

Cancún

  • Cinépolis Cancún
  • Cinépolis La Gran Plaza Cancún

Celaya

  • Cinépolis Parque Celaya

Cd. Obregón

  • Cinépolis Bella Vista

Cd. Juárez

  • Cinépolis Las Misiones

Cd. Victoria

  • Cinépolis Plaza Campestre

Chihuahua

  • Cinépolis Chihuahua

Colima

  • Cinépolis Zentralia Colima

Cuernavaca

  • Cinépolis Galerías Cuernavaca

Culiacán

  • Cinépolis Culiacán

Durango

  • Cinépolis Durango

Ensenada

  • Cinépolis Sendero Ensenada

Hermosillo

  • Cinépolis Hermosillo

Irapuato

  • Cinépolis Plaza Cibeles

León

  • Cinépolis Centro Max
  • Cinépolis VIP Center León

Los Mochis

  • Cinépolis Sendero Los Mochis

Mazatlán

  • Cinépolis La Gran Plaza Mazatlán

Mérida

  • Cinépolis Las Américas Mérida

Mexicali

  • Cinépolis Plaza Centenario

Monclova

  • Cinépolis Paseo Monclova

Morelia

  • Cinépolis Plaza Morelia
  • Cinépolis La Huerta

Nuevo Laredo

  • Cinépolis Paseo Reforma

Oaxaca

  • Cinépolis Oaxaca

Orizaba

  • Cinépolis Plaza Valle

Pachuca

  • Cinépolis Galerías Pachuca

Playa del Carmen

  • Cinépolis Las Américas Playa del Carmen

Puebla

  • Cinépolis Angelópolis

Puerto Vallarta

  • Cinépolis Puerto Vallarta

Querétaro

  • Cinépolis Esfera Querétaro
  • Cinépolis Sendero Querétaro

Reynosa

  • Cinépolis Plaza Periférico

Saltillo

  • Cinépolis Plaza La Nogalera
  • Cinépolis Sendero Saltillo

San Juan del Río

  • Cinépolis Paseo del Río

San Luis Potosí

  • Cinépolis San Luis El Dorado

Tampico

  • Cinépolis Altama Tampico

Tehuacán

  • Cinépolis Tehuacán

Tijuana

  • Cinépolis Plaza Monarca
  • Cinépolis Carrousel

Toluca

  • Cinépolis Galerías Metepec

Torreón

  • Cinépolis Galerías Laguna

Tuxtla Gutiérrez

  • Cinépolis Poliforum

Veracruz

  • Cinépolis Las Américas Veracruz

Villahermosa

  • Cinépolis Villahermosa

Xalapa

  • Cinépolis Plaza Las Américas Xalapa

Zacatecas

  • Cinépolis Galerías Zacatecas

Zapopan

  • Cinépolis VIP Andares
  • Cinépolis La Perla

Películas que forman parte del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda

La programación del Konnichiwa Festival de Mamoru Hosoda está integrada por cuatro cintas clásicas del creador japonés:

  • La chica que saltaba a través del tiempo (The Girl Who Leapt Through Time), que celebra su 20° aniversario
  • Summer Wars (Summer Wars), que celebra su 17° aniversario
  • Los niños lobo (Wolf Children)
  • Mirai (Mirai)

Puedes encontrar más información del evento en: Festival de Cine: Mamoru Hosoda – Konnichiwa Festival.

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