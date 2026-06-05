Las primeras FOTOS de Dua Lipa y Callum Turner en los festejos de su boda en Italia

Dua Lipa y Callum Turner han comenzado las celebraciones por su boda en Italia. La pareja de famosos fueron captados en Palermo, donde celebrarán a lo grande el inicio de su matrimonio.

De acuerdo con fuentes locales, la celebración tendrá una duración de tres días con cientos de invitados y donde los lugares icónicos de la región serán los escenarios principales. Ya comenzó el evento que sin duda, es una de las bodas más esperadas por el público en general.

you got me in love again… 🤍 pic.twitter.com/y9trt2VVUV — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) June 5, 2026

Cabe mencionar que en la boda de Dua Lipa en Londres contó con apenas ocho acompañantes, pero la lista para la fiesta en Italia espera alrededor de 300 invitados, entre los que destacaron nombres no confirmados como Donatella Versace, Robbie Williams, Adele, Katy Perry, Harry Styles, Madonna e incluso Elton John.

Así fue el inicio de la celebración de la boda de Dua Lipa y Callum Turner

Ya comenzaron a circular las primeras fotos y videos de los recién casados, en donde los vemos sonrientes y según Page Six, se mostraron especialmente cariñosos durante la jornada.

La cantante británica lució un vestido blanco de cuero tejido hecho a medida por la firma italiana Bottega Veneta, el cual destacaba por su falda de flexos, detalles de plumas y su escote halter. Por su parte, Turner optó por un traje color arena, perfecto para una boda elegante.

Dua Lipa y Callum Turner en la fiesta de bienvenida de su boda en Sicilia, Italia. pic.twitter.com/bGHcVVEPv2 — Indie 505 (@Indie5051) June 5, 2026

Se espera que en las futuras celebraciones por su boda que se desarrollará en los próximos días, veamos a Dua con otro modelo más de vestido de novia que promete impresionar tanto como los anteriores atuendos.

El evento estuvo lleno de detalles románticos. En el venue, incluyeron una estantería por el detalle de cómo la pareja conectó a través de un libro que leían de manera simultánea. Además, se sabe que Turner diseñó especialmente el anillo de compromiso de oro amarillo que portaba su ahora esposa como parte de su ajuar.

Las actividades continuarán este sábado en Villa Valguarnera, ubicada en Bagheria, mientras que para el domingo está prevista una reunión de despedida que pondrá fin a los festejos por la boda de Dua Lipa y Callum Turner.

Dua Lipa y Callum Turner usando una estantería llena de libros como decoración para su fiesta de boda, en honor a la forma en que se conocieron pic.twitter.com/Ms5JAaXDbo — Indie 505 (@Indie5051) June 5, 2026

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