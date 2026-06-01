¿Cuál es la fortuna de Callum Turner, el esposo de Dua Lipa?

La noticia del matrimonio entre la estrella pop Dua Lipa y el actor Callum Turner ha generado diversas reacciones, pues la pareja que lleva dos años de relación contrajo matrimonio durante una ceremonia discreta en Londres.

Durante la ceremonia que se realizó el pasado 31 de mayo en el Ayuntamiento Marylebone de Londres se contó con la presencia de amigos y familiares de ambos, quieness habían anunciado su compromiso hace un año.

En redes sociales el actor y modelo británico Callum Turner comparte fotografías de momentos especiales que ha tenido junto a la cantante Dua Lipa, en las que se les puede ver bastante felices y enamorados.

¿Cuál es la fortuna de Callum Turner?

Callum Turner nació el 15 de febrero de 1990 en Londres, el modelo y actor británico se hizo conocido por sus participaciones en series de televisión, películas y obras de teatro.

Fue a partir de 2011 cuando Turner incursionó en el mundo actoral, pues interpretó a Tony en la película Zero, y en 2013 dio vida a Bill Rohan en la película Reina y Patria dirigida por John Boorman.

Uno de los papeles por los que es más reconocido Callum Turner es el de Teseo, el mago hermano mayor de Newt Scamander de Hufflepuff que aparece en la saga cinematográfica de Animales fantásticos.

Se estima que el patrimonio del actor y modelo británico Callum Turner se encuentra entre los 3.8 y 5 millones de dólares, mismo que ha construido con su carreta actoral en la pantalla chica y en la pantalla grande.

Previo a su relación amorosa con la ganadora de un premio Grammy Dua Lipa, Callum mantuvo una relación sentimental de cuatro años con su compañera en Reina y Patria, Vanessa Kirby, desde el 2015 hasta el 2019.

Callum Turner ha recibido algunos premios y nominaciones:

Artista Revelación Británico en los premios BAFTA del 2014

Nominación a Mejor Actor por su papel en “The Capture” en 2020

Nominación al Premio Satellite a Mejor Actor de Miniserie o Película por “Masters of the Air” en 2025

Entre las películas, cortometrajes y series en las que participa Callum Turner se encuentran los siguientes títulos:

Splinter del 2013

Queen and Country del 2014

Glue del 2014

Victor Frankenstein del 2015

Assassin’s Creed del 2016

Guerra y paz del 2016

Shift the Plane del 2018

Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald del 2018

The Capture del 2019

Emma del 2020

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore del 2022

The Boys in the Boat del 2023

Masters of the Air del 2024

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.