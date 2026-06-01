Dua Lipa se casa en ceremonia íntima en Londres

LA PAREJA ha reservado una planta entera de suites en el lujoso hotel Villa Igiea con vistas al mar Tirreno. Se trata de un palacio estilo art nouveau.

LA CANTANTE Dua Lipa contrajo matrimonio ayer con el actor Callum Turner en el histórico Old Marylebone Town Hall. Intercambiaron votos en el Registro Civil londinense ante un pequeño grupo de amigos y familiares, de acuerdo con The Sun y The Daily Mail.

La intérprete optó por un elegante blazer y una falda en color blanco, que conjugó con guantes y sombrero del mismo tono, diseñado por Schiaparelli e inspirado en el atuendo de novia que vistió Bianca Jagger cuando se casó con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, en 1971. Mientras que su esposo eligió un traje azul marino, personalizado de Ferragamo, reveló la firma en sus redes sociales.

“Detalles del traje personalizado de Ferragamo creado exclusivamente para Callum Turner para su boda con Dua Lipa en el Ayuntamiento de Old Marylebone de Londres”, escribió la empresa, acompañando el mensaje con algunas imágenes del atuendo y accesorios.

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Después de dos años de noviazgo, la pareja celebró una boda civil a la que sólo asistieron ocho invitados. Salieron del registro civil tomados de las manos, mientras sus acompañantes les lanzaban confeti, antes de que los artistas subieran a un taxi. Se veían sonrientes y felices en imágenes que se dieron a conocer.

La ceremonia duró entre 30 y 40 minutos, detalló The Daily Mail, que también reveló que habrá una gran fiesta en Italia, en la Villa Valguarrera, en Bagheria, en Palermo, Sicilia, del jueves al sábado. Se prevé la asistencia de figuras de la talla de Charli XCX, Elton John, Mark Ronson y Donatella Versace; ésta última le estaría diseñando el vestido para la celebración.

En la Nochebuena de 2024, Dua Lipa presumió un anillo de diamantes en una foto de Instagram y a inicios de 2025, en una entrevista para British Vogue, anunció que estaba comprometida.

“Es muy emocionante. Tomar esta decisión de envejecer juntos, de construir una vida y ser los mejores amigos para siempre”, expresó. Para celebrar la boda, decidieron terminar sus proyectos: ella, su gira y él, un rodaje.

Contó que conoció a Callum Turner en The River Cafe de Londres, gracias a un chef. Tiempo después volvieron a encontrarse y coincidió que estaban leyendo el mismo libro, Trust, de Hernán Díaz.