Alfonso Herrera convierte la pasión mundialista en una charla de recuerdos

A unos días de que Norteamérica viva la mayor Copa del Mundo de la historia, Alfonso Herrera encontró una forma distinta de acercarse al fenómeno que paralizará al planeta. No lo hizo desde la actuación ni desde la ficción, sino desde la conversación. El actor mexicano presenta Encuentros sin fronteras, una producción de ESPN y Disney+ en la que reúne a deportistas, cantantes, escritores y celebridades para compartir las memorias que el futbol ha dejado en sus vidas.

El proyecto, que estrena su primer episodio el próximo 8 de junio a través de Disney+, forma parte de la programación especial que ESPN prepara rumbo al Mundial de 2026, torneo deportivo que por primera vez se disputará en tres países y contará con 48 selecciones.

Para Alfonso Herrera, el atractivo de la serie radica en que el futbol trasciende los resultados y las rivalidades para convertirse en un lenguaje común.

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El Dato: La programación de ESPN incluye a Javier Alarcón y a Andrés Bustamante.

“Para mí es un placer colaborar con el líder mundial en deportes, ESPN. Al final, todo lo que va a ocurrir en verano se va a mover a partir del Mundial. Es un formato completamente nuevo: tres países, 48 selecciones… es algo que, más allá del deporte, nos une a todos”, explicó.

Esa idea fue la semilla del programa. Lejos de plantear entrevistas tradicionales, el exintegrante de RBD buscó reunir historias personales alrededor de un balón.

“Por eso decidimos hacer este proyecto: personalidades del deporte, de la cultura, cantantes y actores. Quisimos recabar estas memorias que todos de alguna manera tenemos”, señaló.

Entre los invitados aparecen Hugo Sánchez, Ricardo Kaká, Sergio Kun Agüero, Anahí, Martha Higareda, Diego Boneta, Ricardo Ferretti y el escritor Guillermo Arriaga, quienes revelan experiencias íntimas relacionadas con el futbol y momentos que marcaron sus vidas.

Alfonso Herrera incluso recordó cómo los mundiales acompañaron su infancia. “Tengo memorias del mundial de 1994, cuando estaba en la primaria y me sacaban para que yo viera el partido de México. Recuerdo ver el México-Irlanda en la primaria. Recuerdo ver el México-Noruega, que nos sacaron de la escuela”, contó.

Esa nostalgia se convierte en el hilo conductor de cada episodio. El actor aseguró que cada invitado aporta una mirada completamente distinta sobre el mismo fenómeno que va más allá del deporte.

“Así como hay recuerdos que yo tengo, Memo Arriaga, Anahí, Martha Higareda, el Kun Agüero, Kaká… Ellos tienen una perspectiva completamente distinta”, comentó el histrión.

Uno de los encuentros que más expectativa ha generado es el que sostuvo con Anahí. El adelanto publicado en redes sociales se volvió viral de inmediato y acumuló millones de reproducciones en pocas horas.

“Nos debíamos una conversación, nos debíamos recordar y también que me contara su perspectiva”, afirmó sobre la charla con su excompañera.

Sin embargo, el actor reconoce que cada entrevista terminó dejándole algo especial. Sentarse frente a figuras históricas del deporte y de la cultura le permitió descubrir anécdotas desconocidas para el público.

“Para mí fue importantísimo poder sentarme con Hugo Sánchez, con el Kun, con Kaká, con Guillermo Arriaga, quien es un escritor que admiro profundamente”, expresó el artista.

El actor recordó especialmente las historias que compartió Arriaga, quien le relató episodios tan singulares como una cena con Diego Armando Maradona durante un viaje al Festival de Cannes, en Francia.

“Me contó unas anécdotas fantásticas de cuando él fue a Cannes y una vez cenó con Maradona”, concluyó.

Encuentros sin Fronteras apuesta por explorar la dimensión humana de un juego capaz de unir generaciones, porque antes de que ruede el balón en 2026, ya existe una historia que contar. Y en ella caben por igual un niño que veía partidos desde el salón de clases, una estrella internacional, un escritor premiado o una leyenda del futbol mexicano.