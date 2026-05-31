Final de Euphoria: Muere Rue y en redes lloran su partida

Rue, personaje de Zendaya, murió en el capítulo final de Euphoria 3, lo que causó conmoción entre los fans en las redes sociales.

Aunque toda la temporada dio indicios de que Rue iba a terminar muerta, los fans no se esperaban ese final después de haber sobrevivido a tantos problemas.

¿Cómo murió Rue en Euphoria?

Después de que Rue logra quitarle a Laurie todo lo que le robó a Álamo, ella regresa con su jefe para entregarle todo y ahí la felicita por haber logrado su objetivo.

Sin embargo, Rue se lastimó la mano en esa travesía, así que Álamo le da dinero y la envía a su casa a descansar, pero ella se va con Ali, quien era su padrino cuando intentó dejar las drogas.

Álamo le da un frasco con medicinas, opiodes para el dolor, percocet, medicamento que además tenía fentanilo, sabemos desde la temporada 1 que Rue era adicta a esta droga.

Sin embargo, ella se los toma y ahí comienza su desenlace, Rue muere de sobredosis por sobredosis de fentanilo.

En su agonía, Rue se imagina que su amigo Fezco se escapa de la cárcel y ella tiene que ir a buscarlo para ayudarlo. Sin embargo, llega a su casa con su mamá.

Rue se encuentra con Leslie, su mamá, y se abrazan en un momento que indica el perdón entre ella. Desde las temporadas anteriores la mamá de Rue la sacó de su vida por sus adicciones y toda la tercera temporada Rue solo quería hablarle y que la aceptara de vuelta.

Así que en ese abrazo en la agonía Rue sintió que su mamá la perdonó. Además, en esa despedida apareció ella con Feszco en un campo, en una señal de que ella se iba con él, pues se sabe que Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco en la serie murió en 2023 por sobredosis.

Alamo le dio el fentanilo a Rue con la intención de que muriera, pues Ali fue a buscar a Álamo al club y ahí los empleados le dijeron que Rue murió por fentanilo.

Fans lloran muerte de Rue y aseguran que se merecía un mejor final

Los fans de Euphoria lamentaron la muerte de Rue, pues la joven murió en el sillón de la casa de Ali, tras esta agonía en la que se encontró con sus seres queridos.

Los seguidores de la serie se dividen, algunos aseguran que no les gustó ese final porque Rue merecía vivir después de todo lo que vivió. Mientras que otros lloran su partida.

Con la muerte de la protagonista, la serie indica que ya no habrá una cuarta temporada, sino que este es el final de Euphoria.

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