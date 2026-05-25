Euphoria: La muerte Nate Jacobs en el episodio siete explicada

La tercera temporada de Euphoria ha sorprendido de gran manera al público internacional por su dramática historia en torno a los personajes que conocíamos desde el inicio de la serie atravesando situaciones ligadas al crimen, la violencia y la sexualidad.

Si bien desde hace tiempo se decía que al menos uno de los personajes principales de Euphoria iba a morir, no fue hasta el episodio siete que se reveló que Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, protagoniza un final oscuro y perturbador para su personaje.

#Euphoria S3 Episode 7



Well, it's Official now;

NATE JACOBS IS DEAD 💀

and we were right all along about him✅



After losing a toe TWICE and his wedding ring finger , things took a deadly turn tonight

Naz went to Cassie revealing Nate had 72 hours to deliver the money

He… pic.twitter.com/Sj6Qd96LUY — The Series & Movies Feed (@TheSeriesFeed) May 25, 2026

¿Qué le pasó a Nate Jacobs?

El personaje de ficción en la serie de Sam Levinson tiene una historia dramática desde el inicio de la tercera temporada. Después de la preparatoria, el hombre mantuvo su relación con Cassie y recuperó el negocio de construcción de su padre.

Sin embargo, entra en una gran deuda con las personas equivocadas y el negocio se ve truncado por unas flores en peligro de extinción en la zona de construcción. Al no pagar, en episodios pasados le quitan varios dedos.

De este modo, vemos la vida de Nate ir en picada, pues Cassie, con quien se acababa de casar, se va de la casa y aunque le envía dinero, él se queda solo y tampoco hace para pagar su deuda, lo que lo hace tener más problemas.

Así fue la muerte de Nate Jacobs en Euphoria

En el episodio siete de la tercera temporada, Naz le revela a Cassie que tiene 72 horas para entregar el dinero que le debe su esposo y ella no lo logra, pues tenía una deuda de 1 millón de dólares.

“why do you love watching euphoria?”

this right here!😂



Buried alive in a coffin on his own land just to get killed by a snake😭

This has to be the worst kind of death 😭 pic.twitter.com/Sw4Wm1MC1O — J𝐀NE𝜗𝜚.˚𐙚💞 (@Blonddieee_) May 25, 2026

Mientras tanto, Nate estaba siendo retenido y fue enterrado en una fosa poco profunda con una serpiente venenosa. El momento inquietante muestra a la serpiente cuando baja al cajón en el que él se encontraba, enterrado.

En el episodio, se puede ver a la serpiente mostrar los dientes mientras que el personaje grita y se muestra desesperado por la situación. La revelación de cómo quedó Nate llega cuando Maddy encuentra la manera de solucionar el problema de Cassie.

Maddy decide pedirle ayuda a Alamo, a pesar de que esto implica quedar en una deuda impagable con él, pero con ello logra salvar a su ex mejor amiga y al final, se revela la muerte del personaje.

Cassie reacciona totalmente abrumada por la situación, mientras que Maddie parece estar en shock; entonces muestran el cadáver envenenado de Nate, lo que confirma de manera definitiva su muerte.