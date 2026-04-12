Cassie de Euphoria 3 causa polémica con perturbador atuendo de bebé

Sydney Sweeney aparece en la temporada 3 de Euphoria con su personaje de Cassie vestida de bebé

El estreno de la temporada 3 de Euphoria es el más esperado por los fans, ya que llega a la pantalla después de 4 años, por lo que los seguidores están impacientes de ver la continuación de esta historia protagonizada por Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi.

Uno de los personajes más destacados desde la temporada 1 es el de Cassie, interpretado por Sydney Sweeney, en un personaje muy sensual, ávido de tener atención masculina, especialmente si son hombres prohibidos, como en las primeras temporadas que no descansó hasta quedarse con Nate Jacobs, quien era el novio de su mejor amiga Maddy.

En la temporada 3 de Euphoria, Cassie regresa evolucionada con base en las tendencias actuales de las redes sociales y ahora se abre un OnlyFans en donde vende contenido demasiado perturbador y explícito, pues la serie trata de exponer el lado más oscuro y extremo de los excesos.

Cassie vestida de bebé en Euphoria 3

En la tercera temporada de Euphoria, Cassie abre su OnlyFans con ideas muy extremas, en una de ellas aparece vestida como bebé, con un pañal y con un chupón en la boca. Cassie también usa unas colitas en el cabello y su atiendo es rosa con blanco.

La escena es explícita y muy sugerente, pues Cassie aparece con las piernas abiertas mostrando de más.

Cassie con su perturbador traje de bebé en Euphoria 3 ı Foto: Redes sociales

La escena ha causado polémica en los avances de la temporada y ha generado varias críticas por parte de los usuarios de Internet, ya que aseguran que esta escena incita a los ped0f1l0s.

"En Euphoria S3, vistieron a Sydney Sweeney (como Cassie) como un bebé — coletas, chupete & todo — para una escena de OnlyFans. ¿Qué tan frito tiene que estar tu cerebro para escribir esto en un guion y luego realmente filmarlo? Contenido directo para ped0fl1los", "Hay varias escenas en el episodio 1 de la temporada 3 de ‘Euphoria’ que los espectadores probablemente encontrarán repugnantes y perturbadoras“, ”¿Qué qué carajo pasa??? tienen a Cassie con un pañal puesto, piernas abiertas, con un chupete en la boca, está raro como la mie...“, fueron algunos de los comentarios.