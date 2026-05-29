Camilo Séptimo: Que retumbe el domo hasta el GNP

NO HUBO espacio para dudas. Camilo Séptimo convirtió el Palacio de los Deportes en una sola voz y lanzó un mensaje que resumió la magnitud de la noche. Frente a un recinto abarrotado, Manuel Mendoza desafió a sus seguidores: “¡Que se escuche hasta el GNP!”, una frase que desató la euforia de miles de asistentes y que terminó por convertirse en la postal perfecta de un concierto en el que la agrupación confirmó por qué es una de las bandas mexicanas más convocantes de la actualidad.

Mientras al otro lado de la ciudad System of a Down se presentaba en el Estadio GNP Seguros, el Domo de Cobre vibraba al ritmo de una propuesta completamente distinta, pero igual de poderosa. El synth-pop atmosférico de Camilo Séptimo encontró eco en un público entregado que no dejó de cantar durante más de dos horas y que respondió a cada tema con una intensidad pocas veces vista en el recinto.

El Tip: La producción del espectáculo musical cuenta con una pantalla gigante de casi 40 metros de altura.

La agrupación integrada por Manuel Mendoza, Jonathan Meléndez y Erik Vázquez llegó al Domo de Cobre con Mapas Parte II, la gira más ambiciosa de su carrera. El espectáculo apostó por una experiencia inmersiva apoyada por visuales futuristas, juegos de luces y una narrativa que transformó cada tema en una estación de un viaje emocional.

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La travesía comenzó con “Contacto”, seguida por “Frecuencia”, “Eres”, “Eco”, “Sueño violeta”, “Cierro los ojos” y “Efímera”, una primera parte que bastó para encender a un público que desde los primeros minutos se mostró dispuesto a acompañar cada verso.

Uno de los momentos más significativos llegó con “Ser humano”, cuando apareció como invitado Valdo Rodríguez, provocando una ovación que confirmó el cariño que el público siente por los músicos que han acompañado el crecimiento de la escena alternativa nacional. Más adelante, la agrupación abrió espacio a las nuevas generaciones al invitar a Diana Meril para interpretar “Contracorriente”, una colaboración que fue recibida con entusiasmo.

El concierto también funcionó como escaparate de la evolución musical que Camilo Séptimo ha experimentado durante los últimos años. Temas recientes convivieron con canciones que ya forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores. “Amanecer”, “Abril”, “Órbita”, “No te reconozco”, “No te puedo olvidar”, “Cielos de cristal”, “Minutos” y “Como tú” mantuvieron el nivel de intensidad de una noche que parecía no encontrar pausas.

Hubo también un segmento acústico que permitió apreciar una faceta más íntima del grupo. Lejos de disminuir la energía del espectáculo, ese momento fortaleció la conexión con los asistentes, quienes acompañaron cada interpretación como si se tratara de un enorme coro, con los temas “Galáctica” y “Me dejas caer”.

Las sorpresas continuaron con la participación de Donovan Morales en “Como tú”, Christian Jean en “No confíes en mí”, Erik Canales en “Inevitable” y Luis Jiménez en “Vicio”. Cada aparición fue celebrada.

La recta final fue una explosión de nostalgia y celebración. Canciones como “Miénteme”, “Sombra”, “Neón” y “Resplandor” hicieron retumbar el Palacio de los Deportes y confirmaron la fidelidad de una audiencia que ha acompañado a la banda desde sus primeros pasos.