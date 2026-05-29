El precio de la fama, mostrando el veneno del aplauso

Un fotograma en el que está Eréndira Ibarra (con gafas)

La nueva serie El precio de la fama apuesta por exhibir las heridas ocultas del entretenimiento. La producción de ViX, creada por Natasha Ybarra-Klor y Michelle Renaud, mezcla thriller, melodrama y crítica social para mostrar un universo donde la ambición se convierte en un juego peligroso.

La historia sigue a Mía Moreno (Eréndira Ibarra), una actriz de telenovelas acostumbrada a vivir bajo los reflectores que enfrenta el golpe más duro de su carrera cuando pierde un protagónico frente a una figura emergente. Sin embargo, todo se transforma tras la misteriosa muerte de la joven estrella, hecho que desata una red de chantajes, manipulación y secretos dentro de MX Studios.

El Dato: Completan el elenco Andrés Palacios, Mane de la Parra, Chantal Andere, Otto Sirgo, Alejandra Barros, Bernardo Flores y Alejandro Aranda, entre otros.

Para Eréndira Ibarra, uno de los mayores aciertos de la serie es precisamente incomodar al espectador. “A mí me encantan las historias que hacen que tengamos conversaciones incómodas y que nos entretienen, pero que nos dejan con esa espinita de ‘¿por qué son las cosas así?’”, explicó la actriz a La Razón.

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Aseguró que desde el desarrollo de la idea, Michelle Renaud y Natasha Ybarra-Klor tenían claro que querían retratar cómo la fama puede transformarse en una obsesión destructiva.

La actriz destacó que el relato evita idealizar el medio artístico y apuesta por mostrarlo “sin pedestales”, exhibiendo tanto sus excesos como sus contradicciones. “Lo que hicieron fue crear una historia que nos da todas esas aristas y nos entretiene, nos incomoda y ayuda a entender esta industria sin pedestales”, añadió.

En la producción, Eréndira Ibarra interpreta a Mía Moreno, un personaje que definió como “bastante infame, incómoda y hasta cierto punto desagradable”, aunque imposible de dejar de mirar.

Andrés Palacios, por su parte, coincidió en que uno de los aspectos más atractivos del proyecto fue atreverse a abordar temas que normalmente se quedan detrás de las cámaras. “De pronto en esto de estar en la sala de maquillaje o en la fila de la audición o a la hora del ensayo hay ciertas dinámicas tanto competitivas como nocivas, como virtuosas y raras”, señaló.

El actor reconoció que mientras leía el guion se sorprendía de lo lejos que llegaba la serie al exhibir situaciones reales del medio. “Yo decía: ‘¿Vamos a decir esto?’. Y ahorita que la vi, esos puntos caen”, confesó.

Andrés Palacios relató que muchas de esas conversaciones sí existen entre actores, especialmente cuando se crean vínculos de amistad fuera del trabajo.

“Sí son temas o conversaciones que tenemos. De pronto pedir referencias o terapia, de ‘oye, me pasó esto’, ‘aguas con esto’, cómo prevenir también a mis compañeros o compañeras de cosas que suceden”, explicó.

El actor también reflexionó sobre cómo la competencia dentro de la industria del espectáculo puede transformarse en rivalidad tóxica. “Aparentemente es una competencia, pero veladamente es una rivalidad en la que ya no se pone una cosa justa o generosa”, comentó el histrión de 51 años de edad.

Además de compartir créditos en esta producción, Eréndira Ibarra y Andrés Palacios suman ya cuatro proyectos juntos entre series, teatro y telenovelas. El actor aseguró que trabajar nuevamente con ella fue una garantía de confianza y profesionalismo. “Para mí siempre es un gusto saber que puedo trabajar no solamente con colegas preparadas y talentosas, sino además con gente que conozco desde hace muchos años”, expresó.

La serie también juega con la transformación actual de los formatos televisivos. Andrés Palacios consideró que la industria vive un momento híbrido en el que las plataformas han mezclado el thriller con elementos clásicos del melodrama mexicano. “La gente que llega a ver una serie de asesinato se va a sorprender con estos tonos melodramáticos tan representativos de quienes somos en México”, señaló.