Luego de casi cuatro años de espera, la aclamada serie Euphoria, protagonizada por Zendaya, regresa con su tercera temporada. El drama juvenil de HBO se ha convertido en un fenómeno cultural por explorar temas como la adicción, la identidad y las relaciones entre adolescentes.

Los fanáticos de la producción ya cuentan las horas para volver a ver a Rue y compañía en la pantalla chica. No te pierdas este estreno y descubre a qué hora se estrena la entrega 3.

¿A qué hora se estrena la tercera temporada de Euphoria?

El estreno del primer capítulo de la tercera temporada de Euphoria está programado para este domingo 12 de abril de 2026, a las 7:00 pm (hora del centro de México). Sólo necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma HBO Max.

La temporada contará con 8 episodios, que se lanzarán de manera semanal, uno cada domingo, siguiendo la estrategia habitual de HBO.

Calendario de estreno de los capítulos de la tercera temporada de Euphoria 3:

Episodio 1-12 de abril

Episodio 1-19 de abril

Episodio 3-26 de abril

Episodio 4-3 de mayo

Episodio 5-10 de mayo

Episodio 6-17 de mayo

Episodio 7-24 de mayo

Episodio 8-31 de mayo FINAL DE TEMPORADA

El tráiler oficial de Euphoria 3 ya está disponible en las plataformas de HBO, así como en las cuentas de YouTube y X, antes Twitter, de la compañía.

Reparto de Euphoria 3:

Zendaya como Rue

Hunter Schafer como Jules

Maude Apatow como Lexi

Alexa Demie como Maddy

Sydney Sweeney como Cassie

Jacob Elordi como Nate

Eric Dane

Chloe Cherry

Martha Kelly

Colman Domingo

Rosalía

Adwale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

Marshawn Lynch

Darrell Britt-Gibson

Kadeem Hardison

Priscilla Delgado

James Landry Hébert

Anna Van Patten

La narrativa de Euphoria 3 se sitúa cinco años después, mostrando a los personajes en una etapa más madura, en comparación con las temporadas previas. Este ciclo también representa la despedida definitiva de Eric Dane, cuya participación concluye tras su fallecimiento en febrero de 2026 a causa de complicaciones respiratorias derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).