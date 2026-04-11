The Amazing Digital Circus, el fenómeno animado, dará un salto histórico en México al llegar a la pantalla grande. Tras acumular millones de reproducciones en plataformas digitales, la serie creada por Glitch Productions estrenará su esperado final en cines.

La proyección será un evento exclusivo que promete reunir a fanáticos de todas las edades. La noticia ha generado gran expectativa, pues se trata de una producción que ha marcado tendencia en el mundo digital y que ahora busca convertirse en una experiencia única a través de las salas de cine.

No te pierdas de este increíble estreno; descubre la fecha en la que llegará a Cinemex y a partir de qué día podrás comprar tus boletos para las funciones.

The Amazing Digital Circus en México: Fecha, preventa y venta de boletos

El estreno oficial de The Amazing Digital Circus —en español El asombroso circo digital— en México está programado para el 4 de junio de 2026. Esta aclamada producción tendrá funciones exclusivas en las salas de cine de Cinemex.

La preventa de boletos comenzará el lunes 13 de abril de 2026 a las 12:00 pm.

La duración del especial será de una hora y treinta minutos, tiempo en el que se presentará el desenlace de la historia animada.

¡Es oficial, México! 🎪

El final de Digital Circus llega EN EXCLUSIVA a la pantalla grande de Cinemex. 🔥



¿Están listos? La Preventa Cinemex es este lunes 13 de abril a las 12pm.#TheAmazinDigitalCircus#DigitalCircusCinemex pic.twitter.com/M863vEh26h — Cinemex (@Cinemex) April 11, 2026

¿Qué es The Amazing Digital Circus?

The Amazing Digital Circus —en español El asombroso circo digital— es una serie animada producida por Glitch Productions, que narra las aventuras de un grupo de humanos que se encuentra atrapados en un juego de realidad digital con temática de circo.

La historia comenzó a producirse en 2022 y su episodio piloto se estrenó en el canal oficial de YouTube de Glitch Productions, el 13 de octubre de 2023. En poco tiempo se hizo viral y se volvió uno de los pilotos de animación más vistos de la plataforma.

La serie ganó popularidad y se lanzaron los capítulos en dicha red social. Sin embargo, desde el 4 de octubre de 2024, tras el estreno del tercer episodio, la serie también está disponible en Netflix, aunque los episodios seguirán estrenándose primero en YouTube, como de costumbre.