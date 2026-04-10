¿The Amazing Digital Circus en México? Fans inician campaña para traer la película a Cinépolis y Cinemex

La serie terminará con un capítulo extendido en cines

The Amazing Digital Circus, la producción que pasó de ser un video viral en YouTube a un gigante del entretenimiento global, ha anunciado un estreno exclusivo en cines para concluir su historia.

Sin embargo, la reciente actualización de la lista de países confirmados dejó un vacío que ha encendido las alarmas, México no aparece en el mapa oficial de exhibición.

Ante este escenario, la comunidad de seguidores locales ha iniciado una campaña digital sin precedentes para llamar la atención de Cinépolis y Cinemex.

La meta es demostrar que el mercado mexicano es lo suficientemente sólido para que personajes como Pomni y Caine lleguen a las salas este mes de junio.

Se espera la confirmación de los cines de México para el estreno ı Foto: YouTube

¿Qué es The Amazing Digital Circus?

Para quienes aún no conocen este universo, se trata de una serie de animación independiente creada por Gooseworx y producida por Glitch Productions.

Su estética de “horror existencial”, inspirada en la iconografía de los videojuegos de los años 90, la convirtió en un hito histórico tras su estreno en octubre de 2023.

La trama sigue a Pomni, una mujer que queda atrapada en un perturbador mundo digital tras ponerse un casco de realidad virtual.

Bajo el mando de Caine, un excéntrico maestro de ceremonias, ella y otros cinco humanos deben sobrevivir en un entorno donde las leyes de la física no existen y el mayor riesgo es perder la cordura.

Su episodio piloto superó los 100 millones de vistas en apenas un mes, consolidando su éxito en plataformas como Netflix y YouTube.

The Amazing Digital Circus en cines de México

El desenlace de esta historia está programado para el 19 de junio de 2026 de forma digital en el canal de Glitch de YouTube y Netflix.

No obstante, se anunció un su estreno en salas de cine para el 4 de junio. Este estreno consistirá en una experiencia de una hora que combinará el episodio 8 con el esperado episodio 9 (el gran final), el cuál tendrá la duración de una hora.

Actualmente, el sitio oficial para la venta de boletos muestra países confirmados en diversas regiones, pero México brilla por su ausencia.

Esto ha generado frustración, pues la propia productora ha sugerido a sus seguidores internacionales contactar a los exhibidores locales de manera respetuosa para expandir el proyecto.

Los fans mexicanos ya inundan las redes sociales de las grandes cadenas, esperando una confirmación de último minuto que permita disfrutar de este fenómeno en la pantalla grande.