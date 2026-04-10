Malcolm el de en medio regresa a la pantalla tras 20 años, ¿habrá segunda temporada?

Han pasado dos décadas desde que Malcolm el de en medio se despidió de la televisión, dejando una huella imborrable en la cultura pop y en la memoria de millones de espectadores. La serie, que narraba con humor situaciones caóticas la vida de una familia disfuncional, regresó este viernes con un especial que está cargado de nostalgia y que promete conquistar a nuevas generaciones.

El regreso ha generado gran expectativa entre los fans, especialmente en Latinoamérica, donde la producción se convirtió en un fenómeno cultural. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es si este revival será sólo un homenaje o si abrirá la puerta a una segunda temporada; en La Razón te contamos.

Tras 20 años, Malcolm el de en medio regresa a la pantalla

Disney+ causó euforia al anunciar este viernes el esperado estreno de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, un especial que reúne a casi todo el elenco original para celebrar el aniversario de bodas de los queridos Hal y Lois. Como era de esperarse, la celebración no está libre de caos y enredos, fiel al estilo que caracterizó a la serie.

Aunque la mayoría del elenco aceptó volver, Erik Per Sullivan, quien dio vida a Dewey, decidió mantenerse alejado de la actuación y no participó en el proyecto; en su lugar, vemos en el especial al actor Caleb Ellsworth-Clark en este papel. Aun así, la reunión ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos de la serie, sobre todo en Latinoamérica.

Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta consta de cuatro capítulos de 30 minutos cada uno, mismos que se estrenaron este viernes a la 1:00 am, hora central del país, de modo que ya puedes verlos a través de Disney+.

It was us, we asked for more. #MalcomInTheMiddle Life's Still Unfair is now streaming. pic.twitter.com/kCVZlxPLhJ — Hulu (@hulu) April 10, 2026

¿Habrá segunda temporada de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta?

Por ahora, Disney+ ha presentado Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta como un especial, es decir un evento único, y no se han confirmado planes de rodar una segunda temporada. Sin embargo, el éxito del estreno y la respuesta del público podrían ser determinantes para que la plataforma considere continuar con nuevas entregas, donde nos regalarán más diversión y aventuras de una de las familias más populares de la televisión.