El regreso más esperado

Nuevo tráiler de Malcolm el de en medio sorprende al mostrar a Dewey

Conoce al actor que regresa en lugar de Erik Per Sullivan; el adelanto genera nostalgia entre los fans de la serie

Malcolm el de en medio
Malcolm el de en medio Foto: YT Hulu
Por:
Martha Díaz

Después de dos décadas de su final original, Malcolm el de en medio regresa con una nueva temporada que ya genera nostalgia entre millones de fanáticos.

Disney+ y Hulu publicaron este jueves un adelanto, lo que ha generado gran expectativa, pues además de mostrar escenas icónicas adaptadas a la actualidad, reveló el primer vistazo al personaje de Dewey.

Como recordarás este querido genio musical era originalmente interpretado por Erik Per Sullivan, pero en esta ocasión será Caleb Ellsworth-Clark quien le dará vida. Este detalle ha encendido la conversación en redes sociales, pues algunos opinan que no se parece al actor anterior y otros que su desempeño deja mucho que desear.

Nuevo tráiler de Malcolm el de en medio sorprende al mostrar a Dewey

El nuevo avance de Malcolm el de en medio muestra una escena que los seguidores recuerdan con cariño, pues vemos a Lois realizando la recurrente rutina de afeitado de Hal. Sin embargo, ahora el momento es observado por Dewey, quien luce asqueado, a través de una videollamada.

La aparición de Dewey ha sido uno de los momentos más comentados, pues ahora será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark. Aunque el personaje no está físicamente en la casa en ese momento, puede ser que en la serie veamos más escenas del actor y termine de convencer al público.

Además, se suman nuevos integrantes a la familia, como la esposa e hija de Malcolm, quienes no han convivido con la familia del patriarca.

El estreno está programado para el próximo 10 de abril en Disney+.

Elenco de Malcolm el de en medio

La famosa serie regresa con un elenco de lujo:

  • Frankie Muniz como Malcolm.
  • Bryan Cranston como Hal.
  • Jane Kaczmarek como Lois.
  • Christopher Masterson como Francis.
  • Justin Berfield como Reese.
  • David Anthony Higgins como Craig Feldspar.
  • Emy Coligado como Piama Tananahaakna
  • Eric Nenninger como Eric Hanson.
  • Drew Powell como Drew Horton.
  • Arjay Smith como Ken Finley.
  • Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarban.
  • Kyle Sullivan como Dabney Hooper.
  • Evan Matthew Cohen como Lloyd.
  • Victor Z. Isaac como Kevin.

Además, a Malcolm el de en medio se unen nuevas figuras:

  • Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, quien regresa en lugar de Erik Per Sullivan.
  • Anthony Timpano como Jamie.
  • Vaughan Murrae como Kelly, la hermana menor de Malcom.​
  • Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm.​

Mira el nuevo tráiler de Malcolm el de en medio:

