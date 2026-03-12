Después de dos décadas de su final original, Malcolm el de en medio regresa con una nueva temporada que ya genera nostalgia entre millones de fanáticos.

Disney+ y Hulu publicaron este jueves un adelanto, lo que ha generado gran expectativa, pues además de mostrar escenas icónicas adaptadas a la actualidad, reveló el primer vistazo al personaje de Dewey.

Como recordarás este querido genio musical era originalmente interpretado por Erik Per Sullivan, pero en esta ocasión será Caleb Ellsworth-Clark quien le dará vida. Este detalle ha encendido la conversación en redes sociales, pues algunos opinan que no se parece al actor anterior y otros que su desempeño deja mucho que desear.

Nuevo tráiler de Malcolm el de en medio sorprende al mostrar a Dewey

El nuevo avance de Malcolm el de en medio muestra una escena que los seguidores recuerdan con cariño, pues vemos a Lois realizando la recurrente rutina de afeitado de Hal. Sin embargo, ahora el momento es observado por Dewey, quien luce asqueado, a través de una videollamada.

La aparición de Dewey ha sido uno de los momentos más comentados, pues ahora será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark. Aunque el personaje no está físicamente en la casa en ese momento, puede ser que en la serie veamos más escenas del actor y termine de convencer al público.

Además, se suman nuevos integrantes a la familia, como la esposa e hija de Malcolm, quienes no han convivido con la familia del patriarca.

El estreno está programado para el próximo 10 de abril en Disney+.

Tenemos el PRIMER VISTAZO de Caleb Ellsworth-Clark como DEWEY para la serie secuela de MALCOLM EL DE EN MEDIO de Disney+.



Recordemos que Erik Per Sullivan no regresó como su personaje porque se ha retirado de la actuación. pic.twitter.com/3xHEh7q4i2 — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) March 12, 2026

Elenco de Malcolm el de en medio

La famosa serie regresa con un elenco de lujo:

Frankie Muniz como Malcolm.

Bryan Cranston como Hal.

Jane Kaczmarek como Lois.

Christopher Masterson como Francis.

Justin Berfield como Reese.

David Anthony Higgins como Craig Feldspar.

Emy Coligado como Piama Tananahaakna

Eric Nenninger como Eric Hanson.

Drew Powell como Drew Horton.

Arjay Smith como Ken Finley.

Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarban.

Kyle Sullivan como Dabney Hooper.

Evan Matthew Cohen como Lloyd.

Victor Z. Isaac como Kevin.

Además, a Malcolm el de en medio se unen nuevas figuras:

Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, quien regresa en lugar de Erik Per Sullivan.

Anthony Timpano como Jamie.

Vaughan Murrae como Kelly, la hermana menor de Malcom.​

Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm.​

Mira el nuevo tráiler de Malcolm el de en medio: