Después de dos décadas de su final original, Malcolm el de en medio regresa con una nueva temporada que ya genera nostalgia entre millones de fanáticos.
Disney+ y Hulu publicaron este jueves un adelanto, lo que ha generado gran expectativa, pues además de mostrar escenas icónicas adaptadas a la actualidad, reveló el primer vistazo al personaje de Dewey.
Como recordarás este querido genio musical era originalmente interpretado por Erik Per Sullivan, pero en esta ocasión será Caleb Ellsworth-Clark quien le dará vida. Este detalle ha encendido la conversación en redes sociales, pues algunos opinan que no se parece al actor anterior y otros que su desempeño deja mucho que desear.
¿Cuánto pesa y cuánto mide Karely Ruiz?
Nuevo tráiler de Malcolm el de en medio sorprende al mostrar a Dewey
El nuevo avance de Malcolm el de en medio muestra una escena que los seguidores recuerdan con cariño, pues vemos a Lois realizando la recurrente rutina de afeitado de Hal. Sin embargo, ahora el momento es observado por Dewey, quien luce asqueado, a través de una videollamada.
La aparición de Dewey ha sido uno de los momentos más comentados, pues ahora será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark. Aunque el personaje no está físicamente en la casa en ese momento, puede ser que en la serie veamos más escenas del actor y termine de convencer al público.
Además, se suman nuevos integrantes a la familia, como la esposa e hija de Malcolm, quienes no han convivido con la familia del patriarca.
El estreno está programado para el próximo 10 de abril en Disney+.
Elenco de Malcolm el de en medio
La famosa serie regresa con un elenco de lujo:
- Frankie Muniz como Malcolm.
- Bryan Cranston como Hal.
- Jane Kaczmarek como Lois.
- Christopher Masterson como Francis.
- Justin Berfield como Reese.
- David Anthony Higgins como Craig Feldspar.
- Emy Coligado como Piama Tananahaakna
- Eric Nenninger como Eric Hanson.
- Drew Powell como Drew Horton.
- Arjay Smith como Ken Finley.
- Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarban.
- Kyle Sullivan como Dabney Hooper.
- Evan Matthew Cohen como Lloyd.
- Victor Z. Isaac como Kevin.
Además, a Malcolm el de en medio se unen nuevas figuras:
- Caleb Ellsworth-Clark como Dewey, quien regresa en lugar de Erik Per Sullivan.
- Anthony Timpano como Jamie.
- Vaughan Murrae como Kelly, la hermana menor de Malcom.
- Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm.