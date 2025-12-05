Vuelta de Malcolm y Soy Luna, lo que viene en Disney+

Disney+ celebró en México el quinto aniversario de su llegada a Latinoamérica con un mensaje claro: la siguiente etapa de la plataforma tendrá al público local en el centro. Tras un arranque en plena pandemia, hoy el servicio suma más de 195 millones de suscriptores y se prepara para integrar el catálogo de Hulu y fortalecer una oferta que ya reúne siete marcas, incluidos ESPN y su contenido deportivo en vivo.

“Cinco años no son nada, pero ha pasado de todo: lanzamos en medio de una situación anormal y fuimos evolucionando con el consumidor”, recordó Daniela Ferrari, directora de Marketing Direct-To-Consumer, al subrayar que México forma parte del grupo de seis países estratégicos para la compañía. Esa prioridad se traduce en más producciones locales, alianzas con medios mexicanos como TV Azteca y una apuesta por realities, telenovelas y eventos en vivo.

Un ejemplo de esta ruta es el documental-reality El peor viaje del mundo, protagonizado por Juanpa Zurita, concebido desde la cocreación con la celebridad. “Es un mundo de oportunidades y aprendizajes constantes; probamos, nos equivocamos y volvemos a intentar”, dijo Ferrari sobre la manera en que la plataforma dialoga hoy con las audiencias digitales. En el terreno del entretenimiento popular, La Granja —coproducida con TV Azteca y disponible 24/7— se convirtió en un caso de éxito en adquisición y retención de usuarios.

La evolución de la oferta también pasa por la incorporación de telenovelas bajo la marca Hulu dentro de Disney+. Series como Sed de venganza y Cautiva por amor han abierto la puerta a un público que antes no asociaba este tipo de historias con la compañía. A esto se suma la unificación con Star+ y la integración del contenido deportivo de ESPN, que aporta más de 700 eventos en vivo al mes y programas de análisis para el aficionado latinoamericano.

Gely Flores, directora de In-Home Distribution, subrayó que el objetivo es “tener una plataforma lo suficientemente robusta para que cada audiencia encuentre algo que le hable directamente”. Para lograrlo, explicó, han diversificado planes de suscripción, métodos de pago y dispositivos de acceso, apoyándose en socios de distribución y en métricas que permiten ajustar la estrategia casi en tiempo real.

De cara a 2026, combina franquicias globales y producciones locales. Llegarán nuevas temporadas de Soy Luna, con un enfoque que buscará reconectar a los fans y sumar nuevas generaciones, así como el regreso de Malcolm el de en medio y estrenos como Percy Jackson, contenidos de Taylor Swift y cine de Pixar y Marvel. En paralelo, prepara una amplia cobertura del Mundial de 2026 de la mano de los talentos de ESPN, enfocada en análisis y activaciones en varias ciudades.

Las ejecutivas adelantaron que la incorporación de telenovelas y eventos en vivo seguirá creciendo, impulsada por la respuesta del público a formatos como La Granja. Estos géneros se volverán pilares.