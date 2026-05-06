El grupo asiático BTS se reunirá este miércoles 6 de mayo con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

La misma Presidenta Claudia Sheinbaum informó del encuentro.

“Si sus fans vienen, podemos abrirles un balcón a un lado de Palacio“, adelantó Claudia Sheinbaum este miércoles en su conferencia de prensa.

“Claudia Curiel (secretaria de Cultura) nos está ayudando con esta visita. Es un grupo musical de Corea del Sur que tiene mucho éxito en el mundo, mucho, mucho éxito y particularmente con las y los jóvenes mexicanos. Tienen algo muy bonito que lo que cantan son mensajes de amistad, de paz, muy humanistas, digamos; de amor y eso le gusta mucho a las y los jóvenes”.

El grupo asiático BTS se encuentran en México para una serie de conciertos en el Estadio GNP.

🇲🇽🇰🇷Claudia Sheinbaum se reúne este miércoles con grupo BTS en Palacio Nacional



🎶La Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, informó que se reunirá este miércoles 6 de mayo con el grupo asiático BTS, quienes se encuentran en México para una serie de conciertos en el… pic.twitter.com/9VBWeH5RpN — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

La fiebre por el regreso de BTS a México ha alcanzado niveles sin precedentes; el grupo asiático dará conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP.

La visita del grupo surcoreano como parte de su BTS Arirang World Tour moviliza multitudes, pero también activa un protocolo de convivencia que la comunidad ARMY debe asumir con seriedad.

Entre las principales normas, impuestas por Bighit y Hybe a través de Weverse, y compartidas por la Fanbase BTS Army México, destacan evitar la invasión de espacios privados, no acosar ni perseguir a los artistas, respetar las restricciones de grabación y abstenerse de difundir información sensible.

Tales requerimientos no buscan limitar la emoción, sino garantizar una experiencia segura tanto para el grupo como para los fans.

En la Ciudad de México, que vibrará al ritmo del K-Pop, habrá algunas actividades extra a las que las ARMY pueden sumarse.

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FGR