Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair, revelan tráiler oficial y fecha de estreno de la serie

Este lunes 29 de diciembre, se reveló el primer adelanto de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair, la serie que retoma a la emblemática comedia de los años dos mil que logró cautivar a millones de televidentes y a la fecha, sigue vigente.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair es una miniserie de solo cuatro episodios que ocurre 19 años después de los acontecimientos de la serie original. De este modo, veremos de nuevo a la familia Wilkerson, quienes se reúnen para celebrar los 40 años del matrimonio de Hal y Lois.

Para Latinoamérica, la serie estará disponible a partir del 10 de abril del 2025 a través de la plataforma de streaming, Disney+. Hasta ahora, se desconoce si a México podrá llegar una versión con las voces originales del doblaje o si tendrán que hacerse algunos ajustes.

El adelanto, aunque breve, nos deja dar un vistazo a varios icónicos personajes. Además, nos revela que Malcolm consiguió una vida en la que se encuentra satisfecho aunque revela que para mantener el orden debe mantenerse alejado de su familia, por lo que reunirse con ello amenaza con transformar todo para él.

Destaca además la aparición de personajes secundarios cercanos a Malcolm, como la incorporación de su hija y su pareja, quienes lo acompañarán en este caótico reencuentro con su familia.

¡El estreno del regreso de Malcolm, el de en medio está cerca! 🥰

📺Disney+ y Hulu han publicado el primer avance de la serie que trae de vuelta a los personajes de esta tan amada serie, a su vez, anunciaron que el estreno será el próximo 10 de abril del 2026.



También se revela que el spin-off mantendrá el mismo estilo cómico y narrativo que caracterizaba al programa. Casi todo el elenco original regresa y en el tráiler, podemos ver a Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois).

Sin embargo, hay que recordar que la única excepción de un personaje principal de Malcolm el de en medio que no veremos en esta serie es a Erik Per Sullivan, quien interpretaba a Dewey. Por el contrario, su rol será ocupado por el actor Caleb Ellsworth-Clark.