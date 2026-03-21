Jane Kaczmarek ‘Lois’ de Malcolm se casa con su primer amor; se reencuentran tras 50 años

Dicen que el amor verdadero no entiende de edades ni de calendarios. Así lo demuestra Jane Kaczmarek, la inolvidable “Lois” de Malcolm el de en medio, quien a los 70 años protagonizó una historia que parece salida de una película romántica de Hollywood.

La actriz se casó con Rusty Long, su primer amor. Se conocieron al inicio de su juventud, y tras tomar caminos separados, por fin, medio siglo después pudo reencontrarse con él. Su boda fue celebrada en su natal Wisconsin; el evento se ha vuelto viral y ha conmovido a miles de seguidores que crecieron viéndola en la pantalla.

Jane Kaczmarek ‘Lois’ de Malcolm se casa con su primer amor; se reencuentran tras 50 años

Jane Kaczmarek, de 70 años, se casó con su primer amor, Rusty Long. La actriz que da vida a “Lois” en Malcolm el de en medio y la revista People compartieron imágenes de una sesión de fotos de la pareja; ella luce un vestido amarillo y él porta un traje color arena.

La historia entre la intérprete y Rusty comenzó en la Greendale High School, en Wisconsin, donde Jane y Rusty vivieron un romance adolescente. Él era una promesa del tenis, ella una joven apasionada por el arte.

Sin embargo, la vida los llevó por caminos distintos, pues Jane Kaczmarek se dedicó a la actuación y Rusty Long construyó una carrera como abogado. La actriz de Malcolm tuvo tres hijos con Bradley Whitford, de quien se divorció en 2010.

La famosa y su ahora esposo formaron familias y criaron hijos, hasta que el destino los volvió a reunir en 2024, durante la reunión de los 50 años de su graduación de la Greendale High School.

Toda su generación cenó y se divirtió, pero la conexión entre Jane Kaczmarek y Rusty fue inmediata, las emociones seguían intactas y las largas conversaciones reavivaron una historia que nunca se había apagado; comenzaron a salir.

En febrero de 2025, Rusty sorprendió a Jane con una propuesta inolvidable que definiría su destino. En una reunión con temática escocesa en Pasadena, acompañado por gaitas, le pidió matrimonio frente a todos.

La boda se celebró el 5 de julio de 2025 en un granero de Wisconsin, con un ambiente íntimo y veraniego. El festejo incluyó música tradicional, platillos locales y la presencia de sus hijos y nietos, quienes se mostraron felices por la unión.

La actriz Jane Kaczmarek luce muy enamorada y sin duda está viviendo la trama de una película romántica de Hollywood.