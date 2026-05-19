¿De qué murió el investigador Juan Andrés Silva, hermano del subsecretario Luis Silva?

Juan Andrés Silva Irarrázaval falleció a los 38 años de edad hace algunos días, y esta información fue confirmada por su hermano, el subsecretario de Justicia de Chile, Luis Silva.

Por medio de redes sociales, Luis Silva compartió un breve y emotivo video en el que muestra el féretro de su hermano y se despedía de él, a quien calificó como “un regalo de Dios.”

En los comentarios de dicha publicación, los usuarios le enviaron su cariño, oraciones y condolencias al subsecretario y a sus familiares, incluyendo al Programa Soluciones Costeras, quienes apuntaron que era un miembro de su red “becario, compañero y amigo.”

En cuanto a otro de sus hermanos, el cineasta, guionista, actor y cantante chileno Sebastián Silva Irarrázaval, no ha realizado declaraciones o publicaciones en sus redes sociales sobre su reciente pérdida.

¿De qué murió Juan Andrés Silva?

El colegio El Verbo Divino compartió una fotografía del actos y sociólogo, quien era director de la Fundación Refugia, que estaba encargada de conservar y restaurar el manejo sustentable de los ecosistemas.

El funeral del sociólogo se realizó el pasado sábado 16 de mayo, en el Parque del Recuerdo de Américo Vespucio, ubicado en Huecharuba, Chile.

El Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile (IEB) también externó un mensaje hacia el sociecólogo, “quien fue un investigador asociado del Laboratorio de Conservación y Bienestar Humano, y becario del Programa de Soluciones Costeras del Cornell Lab of Ornithology.”

Pese a que se han generado diversas especulaciones sobre un posible suicido, hasta el momento no se ha confirmado la información correspondiente a la causa de la muerte del sociólogo chileno.

Ante las versiones que señalan el suicidio como una posible explicación a la repentina muerte de Silva Irarrázabal, sus familiares han pedido que se respete su duelo y que se detengan las especulaciones.

Juan Andrés Silva Irarrázaval nació en 1988; estudió Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y cursó un máster Ciencias Ambientales en la Universidad de California, Santa Bárbara.

Durante su carrera profesional, el sociólogo se dedicó a impulsar proyectos para el equilibrio del desarrollo y conservación de los ecosistemas, combinando análisis social y gestión ambiental para generar un enfoque integral.

Silva Irarrázaval dedicó aproximadamente 10 años de su vida a trabajar combinando política pública, comunidades locales, y ciencias sociales con énfasis en el sistema costero de Chile.

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