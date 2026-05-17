Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Cuál es el buscador oficial y cómo checar el folio?

Este 2026 la Beca Rita Cetina extendió su cobertura, por lo que a partir del próximo ciclo escolar las madres, padres y tutores contarán con un apoyo económico destinado a la compa de útiles y uniformes escolares.

Las y los estudiantes de escuelas primarias públicas podrán acceder a un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante para poder utilizarlo para comprar materiales necesarios para el inicio del ciclo escolar.

Quienes realizaron el registro del 2 al 19 de marzo para la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar durante mayo, junio y julio.

La información sobre distribución de las tarjetas; en las que se recibirá el apoyo, será proporcionada por medio de la escuela en la que se encuentren inscritos los y las estudiantes, y en los canales estatales de WhatsApp.

¡Esta es tu señal! 😎



Si registraste a tus hijas e hijos de primarias públicas a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina…😯



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¿Cómo checar el folio de la Beca Rita Cetina?

Si requieres consultar los resultados de la Beca Rita Cetina puedes ingresar tu folio en el Buscador de Folios de Becas Benito Juárez, y es muy importante que lo realices directamente en la página oficial.

Los pasos para utilizar el buscador oficial de folio de la Beca Rita Cetina son los siguientes:

Ingresa a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio/

Ingresa el folio que te brindaron al realizar el registro de las o los estudiantes

Verifica la casilla de seguridad

Haz clic en buscar para poder conocer el estatus de la beca

En caso de no contar con el folio, también puedes iniciar sesión en tu cuenta Llave MX y conocer si cuenta con Registro exitoso o Pendiente de validación.

Para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar debes acudir en el día, hora y lugar indicado con los siguientes documentos en copia:

De la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial en original y copia

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos 6 meses

De la o el estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

Documentos para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

En cuanto las tarjetas sean entregadas, se debe esperar a que se realice el primer depósito para que se active de manera automática. El calendario en el que se indicarán las fechas exactas de pagos se dará a conocer próximamente.

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