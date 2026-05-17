En México no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en México “no mandan extranjeros ni grupos de poder económico”, y que nuestro país es una “nación libre, independiente y soberana”.

Durante su intervención en el evento Inauguración Hospital ‘Agustín O’Horán’ en Mérida, Yucatán, la mandataria reiteró que uno de los valores principales que guían a su gobierno es la defensa de la soberanía nacional.

Al respecto, aseguró que, en México, “ya no deciden unos cuantos, no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico. México es una nación libre, independiente y soberana”.

Integrantes del Gabinete federal durante la inauguración. ı Foto: Captura de video

La mandataria federal remarcó que, en los años que llevan los Gobiernos de la Transformación, se ha logrado erradicar privilegios y devolver el poder al pueblo de México.

En este sentido, enfatizó que “nada ni nadie” va a detener esta transformación, en la cual, enfatizó, es la gente quien decide el destino de la nación.

“El pueblo es libre cuando sabe que su gobierno no sirve a minorías privilegiadas, sino a la mayoría de las mexicanas y mexicanos. Por eso lo decimos claro: nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria, porque este movimiento nació del pueblo, creció con el pueblo y gobierna para el pueblo”, remarcó la mandataria federal.

A propósito de la inauguración del hospital en Mérida, la presidenta enfatizó que la atención a la salud es uno de los principios de los gobiernos de la Transformación, en contra del llamado “periodo neoliberal” que, dijo, abandonó este y otros rubros.

“Durante décadas se abandonó la salud pública, se privatizaron empresas, se desmantelaron instituciones y se dejó crecer la desigualdad mientras unos cuantos acumulaban privilegios y grandes fortunas”, dijo la mandataria federal.

“Los recursos públicos regresan al pueblo convertidos en hospitales, becas, pensiones, medicamentos, escuelas y bienestar. (...) Porque lo digo claro, muy claro, cuando no hay corrupción el dinero alcanza y damos resultados”, abundó la presidenta.

Claudia Sheinbaum, acompañada del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, inauguraron el Hospital ‘Agustín O’Horán’ en la capital del estado. Con esto, dijo la mandataria federal, “abrimos las puertas del derecho a la salud en el estado de Yucatán”.

“No estamos entregando solamente un edificio moderno. Estamos demostrando que cuando un gobierno camina de la mano de su pueblo, los sueños colectivos pueden convertirse en realidad”, dijo la presidenta.

“Este hospital representa esperanza, dignidad, justicia social y el compromiso de construir un México donde la salud deje de ser un privilegio y se convierta plenamente en un derecho”, concluyó.

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