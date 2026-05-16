Ningún gobierno extranjero le arrebatará la Transformación al pueblo: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Yucatán.

En Kanasín, Yucatán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que ningún gobierno extranjero ni los corruptos de antes le van a arrebatar la Transformación al pueblo de México.

“Los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos. Si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado. Porque no solo es la Presidenta. Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás. Y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán.

“Nadie le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México; los corruptos de antes no le van a robar la Transformación al pueblo de México. Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la Transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Como decimos: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, afirmó tras inaugurar la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la esencia de la Cuarta Transformación radica en que son gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, por ello el salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales, se tendrán 9 mil nuevas camas de hospitales, así como 200 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y 300 mil en Educación Superior; y se construyen 1.8 millones de nuevas viviendas, aunado a que se otorgan Programas y Becas de Bienestar.

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