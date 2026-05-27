Luna rechazada es la reina del Alfa es una serie en formato vertical que ha ganado popularidad en los últimos días, posicionándose en entre las producciones que acumulan millones de reproducciones en la plataforma ReelShort.

Descubre de qué trata esta historia y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie Luna rechazada es la reina del Alfa?

Después de que la manada Moonshadow fuera masacrada, Arya oculta el poder de la Loba Blanca y se casa con el Alfa Micah para cumplir el último deseo de su madre. Sin embargo, cuando Micah regresa de la guerra todo cambiará, pues tiene una nueva pareja destinada, Vera, y le exige compartir su título de Luna. Finalmente, Arya decide abandonarlo y dejarlo ser feliz con su luna.

Con la ayuda de Lowe, el Rey Lobo, Arya recupera su verdadero poder y descubre que Vera es la traidora responsable de la muerte de sus padres y de la destrucción de Moonshadow. Decidida a vengarse, Arya entra al campo de batalla, pero no se imagina que ahí es donde también encontrará el amor.

Luna rechazada es la reina del Alfa ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Luna rechazada es la reina del Alfa: ¿Dónde ver la serie?

Luna rechazada es la reina del Alfa es una serie en formato vertical que está disponible oficialmente en el sitio web o en la app ReelShort, que puede descargarse en dispositivos móviles.

Para acceder a todos los episodios de esta historia de venganza y pasión hecha con Inteligencia Artificial es necesario suscribirse a la plataforma. Sin embargo, puedes ver gratuitamente los primeros 10 de los 59 episodios.

Aunque el idioma original de la serie es el inglés, ReelShort publicó una versión doblada al español y con subtítulos, por lo que es accesible para el público hispanohablante.

Otra opción para mirar la historia es YouTube o Tik Tok, donde algunos usuarios suelen compartir fragmentos o resúmenes de las series.

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