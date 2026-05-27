Ben Affleck y Jennifer Garner acuden al hospital con su hija Violet Affleck, ¿qué pasó?

Violet Affleck es hospitalizada, ¿qué le pasó a la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner?

Ben Affleck y Jennifer Garner fueron vistos juntos en un hospital donde fue ingresada su hija mayor, Violet Affleck, lo que encendió alarmas entre los seguidores de los actores. Aunque la pareja se separó hace más de una década, la situación mostró nuevamente la unión familiar que mantienen.

La noticia rápidamente se convirtió en tendencia, pues surge preocupación sobre el estado de salud de Violet; en La Razón de México te contamos qué le pasó a la joven de 20 años.

Violet Affleck es hospitalizada, ¿qué le pasó a la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner?

De acuerdo con reportes de medios especializados en entretenimiento como Daily Mail, Violet Affleck, de 20 años, ingresó al hospital tras presentar dificultades para caminar. Testigos señalaron que la joven parecía tener una lesión en el pie, lo que encendió las alarmas. Horas después, fue vista saliendo del centro médico con muletas y una bota ortopédica, acompañada en todo momento por sus padres, por lo que puede tratarse de una fractura o esguince.

La presencia de Ben Affleck y Jennifer Garner llamó la atención de los medios y del público, pues, aunque su relación terminó en 2015, ambos han mantenido una convivencia cercana enfocada en la crianza compartida de sus hijos. La imagen de los dos actores apoyando a su hija en un momento delicado reforzó la percepción de que, pese a sus diferencias, la familia sigue siendo su prioridad.

¿Cuántos hijos tienen Ben Affleck y Jennifer Garner?

Ben Affleck y Jennifer Garner tienen tres hijos fruto de su matrimonio. Ellos son:

Violet Anne Affleck , quien nació en 2005, actualmente de 20 años.

Seraphina Rose , nació en 2009, hoy tiene 17 años.

Samuel Garner Affleck, nacido en 2012, de 14 años.

Los actores se conocieron en el set de la película Pearl Harbor en el año 2000, cuando Jennifer estaba casada con Scott Foley. Su relación romántica comenzó después de trabajar juntos nuevamente en la película Daredevil en 2003.

Su relación comenzó hasta 2004, después de que Ben filmara Gigli con Jennifer Lopez, se separaron y se comprometieron, pero el compromiso fue cancelado. Finalmente, en octubre de 2004, Ben Affleck y Jennifer Garner hicieron su primera aparición pública como pareja en un juego de la Serie Mundial y anunciaron su compromiso el año siguiente.