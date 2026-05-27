¿De qué murió Gabriel Ganley? Hallan posible causa de muerte del joven fisicoculturista

La muerte del fisicoculturista e influencer Gabriel Ganley de 22 años de edad conmocionó al mundo del deporte después de que fue hallado sin vida en su departamento, desatando muchos cuestionamientos sobre cuál fue la causa detrás de su muerte.

Hallan posible causa de muerte de Gabriel Ganley

A días de haber encontrado el cuerpo de Gabriel Ganley en su casa, los informes forenses revelaron que el fisicoculturista murió por una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad genética común en la que el músculo cardíaco (miocardio) se engruesa anormalmente.

El famoso estaba desaparecido desde la noche del jueves 21 de mayo. Fue por su falta de comunicación que el amigo del joven y el personal del edificio forzaron la entrada de su casa el 23 de mayo, donde encontraron la escena.

El cuerpo fue hallado en la cocina del apartamento; presentaba el rostro enrojecido y rastros de sangre, sin signos visibles de violencia.

El departamento estaba ordenado y limpio, pero la policía incautó diversos medicamentos en la vivienda, los cuales de manera preliminar fueron señalados como posibles esteroides anabólicos.

Cabe mencionar que la enfermedad antes mencionada, la miocardiopatía hipertrófica, suele tener un origen genético, pero especialistas médicos han señalado que el cuadro se puede acelerar y agravar con el consumo de anabólicos.

Por su parte, Ganley había admitido en el pasado no ser un culturista natural en la actualidad, a pesar de que en sus inicios sí lo fue. En ese sentido, compartió con sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram que utilizaba hormonas e insulina para maximizar su preparación.

El famoso se preparaba para el Musclecontest Brasil, previsto para el mes de julio, lo que lo había llevado a “usar química”, como se dice de manera popular, con la intención de mejorar sus resultados en el entrenamiento.

La muerte de Gabriel Ganley reabre un debate dentro de la comunidad fitness respecto a si es correcto o no utilizar anabólicos y otras sustancias para mejorar la apariencia.

Expertos en el tema han señalado en el pasado que utilizar este tipo de herramientas sin un plan diseñado por un especialista puede resultar en daños irreversibles a la salud y cuestionan la necesidad de dañar su físico cuando la intención del ejercicio es la contraria.

Las redes sociales se llenaron de mensajes donde lamentan la muerte de Gabriel Ganley y esperan que las personas reflexionen sobre el uso de cualquier sustancia en el deporte.