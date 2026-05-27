¿Cuánto cuestan los boletos de Palomazo Norteño en CDMX y dónde comprarlos?

El Palomazo Norteño de Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández se presentará en la Ciudad de México, por lo que esta es una oportunidad para que sus fanáticos pueda disfrutar de su música en vivo.
Palomazo Norteño se presentará como parte de su tour Clase Maestra en diversos estados, incluyendo Torreón, Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas y la Ciudad de México.
Palomazo Norteño se presentarán el sábado 15 de agosto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México a las 19:00 horas, y los boletos se pueden adquirir por medio de Ticketmaster.
Costo de boletos para Palomazo Norteño
Los boletos para Palomazo Norteño de la CDMX van desde los mil 54 pesos, y llegan hasta los 5 mil 62.90 pesos en la sección Platino que se ecuentra cerca del escenario, mientras que la zona Geneneral B tiene un costo de mil 302 pesos.
- En la zona Platino los costos van desde los 2 mil 418 pesos hasta los 5 mil 62.90 pesos
- En General B los boletos cuestan mil 54 pesos
- En zona GNP va desde los 2 mil 46 pesos
- En zona NA el costo es de mil 550 pesos
- En zona VE el costo es de mil 302
Palomazo Norteño es un grupo que brinda grandes conciertos llenos de música regional mexicana que las personas disfrutan gracias a la experiencia de estos cuatro veteranos que han agotado numerosos conciertos.
Además de los fanáticos de estos grandes músicos, un grupo más joven de personas se ha comenzado a interesar en las canciones de Palomazo Norteño gracias a que comenzaron a publicar videos por medio de TikTok para hacer promoción a sus conciertos.
Los cuatro integrantes de Palomazo Norteño; quienes cuentan con grandes trayectorias dentro de la música norteña mexicana y ofrecen un concierto denominado “La borrachera perfecta”, son:
- Lalo Mora; fundador de los Invasores de Nuevo León y posteriormente se hizo solista
- Eliseo Robles; fue parte de los Bravos del Norte junto a Ramón Ayala, es conocido como La voz de oro y conocido por la famosa canción “Tragos amargos”
- Rosendo Cantú; fue parte de los Cadetes de Linares
- Raúl Hernández: fue miembro de Los Tigres del Norte y es conocido como El tigre solitario
