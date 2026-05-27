Muere Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio

Este miércoles 27 de mayo se dio a conocer la muerte de Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la hija del cantante.

A través de su perfil de Facebook que Gabriela Lara confirmó el fallecimiento de Hilde Lara, intérprete del tema ‘Dame un beso y dime adiós’. La noticia ha sembrado el luto en industria de la música nacional.

Con un breve comunicado que la hija del artista confirmó su muerte por complicaciones de salud, al parecer ocasionadas por el cáncer que le diagnosticaron en 2023.

Junto a una emotiva fotografía familiar, Gabriela recordó a su padre y reconoció su gran talento musical, al asegurar que su legado permanecerá en la historia de la música mexicana.

“Su gran voz, su pasión, su entrega y la manera tan especial en la que logró tocar el corazón de millones de personas a través de sus canciones. Mi padre dedicó su vida a cantarle al amor, a las emociones y a los sentimientos que unen a las personas. Su talento acompañó historias, recuerdos, familias, alegrías y momentos inolvidables para muchísima gente alrededor del mundo. Y eso es algo que vivirá para siempre”, se lee en el texto.

De momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte exacta del artista, quien solía compartir detalles de su estado de salud desde que fue diagnosticado con cáncer en 2023. En redes sociales, lo recuerdan por canciones como “Dame un beso y dime adiós”, “Eres mi mundo” y “Herida de amor”.

Algunas de las reacciones por la muerte fueron las siguientes: