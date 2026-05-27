La familia de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, emitió un comunicado para actualizar el estado de salud del músico. Además, advirtieron a sus seguidores sobre algunos intentos de fraude que han circulado en redes sociales.

El guitarrista sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 19 de mayo y desde entonces permanece hospitalizado, en coma, en terapia intensiva, manteniendo un pronóstico reservado. En medio de la preocupación de sus seguidores, su exesposa Gabriela Martínez pidió detener la difusión de colectas falsas que buscan aprovecharse de la solidaridad de los fans.

Familia de Alejandro Marcovich advierten de colecta falsa; actualiza estado de salud del músico

Gabriela Martínez, exesposa de Alejandro Marcovich, envió un mensaje a los fans a días de que se difundiera que el exguitarrista de Caifanes sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en el hospital.

“Antes que nada queremos reiterar nuestro agradecimiento ya que estamos muy conmovidos por la enorme cantidad de muestras de cariño, oraciones y buenos deseos para Alejandro”, inicia el comunicado difundido en Instagram a través de la cuenta de Bela Marcovich, su hija.

La familia confirmó que el músico continúa bajo vigilancia neurológica estrecha y que su estado sigue siendo delicado. Sin embargo, lo más relevante fue la advertencia que hizo sobre intentos de fraude que circulan en redes sociales, pues aseguró que ellos no están pidiendo donaciones de ningún tipo.

“Por este medio quiero hacer hincapié en aclarar que ni nosotros como familia ni por medio allegados hemos pedido ningún apoyo financiero. Por lo que si alguien les solicita dinero a beneficio de sus tratamientos médicos o de su salud en general hagan caso omiso”, señaló Gabriela Martínez.

La exesposa de Alejandro Marcovich lamentó que personas se estén aprovechando de la situación: “Desafortunadamente se han aprovechado de nuestra situación y de la buena fe de muchos de ustedes para engañarlos”. La familia pidió a los seguidores enfocarse en enviar energía positiva al músico y no caer en engaños.

Mensaje de la familia de Alejandro Marcovich ı Foto: Captura de pantalla IG bela.marcovich

Alejandro Marcovich es considerado uno de los guitarristas más influyentes del rock mexicano. Su estilo marcó la identidad sonora de Caifanes, con riffs memorables en canciones como “Afuera” y “La célula que explota”. Tras su salida de la banda, continuó como productor y maestro de música, dejando huella en nuevas generaciones de artistas.

Además, en los últimos años se ha presentado en diversos recintos de la República Mexicana y dando Clases Magistrales.