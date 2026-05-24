Saúl Hernández dedica mensaje a Alejandro Marcovich: ‘Mucho amor’ | VIDEO

Días después de que se diera a conocer que Alejandro Marcovich se encuentra en coma después de sufrir un derrame cerebral, el integrante de Caifanes, Saúl Hernández, se pronunció sobre el delicado estado de salud de su excompañero, quien por años también fue su rival.

Muchos esperaban desde que se dio la noticia del estado de salud de Alejandro Marcovich que Saúl Hernández o Caifanes en general se pronunciaran, pues el músico argentino mexicano estuvo detrás de la guitarra en varias de las etapas más destacadas del grupo.

Alejandro Marcovich ı Foto: IG alejandro_marcovich

Saúl Hernández dedica mensaje a Marcovich

Fue durante un concierto de la banda en León que el vocalista de la banda se detuvo para hablar del exmiembro, que se encuentra en un estado de salud delicado desde hace varios días, internado en el hospital.

“Le deseamos con todo amor, de todo corazón que se recupere pronto, en nombre de Dios, en sus oraciones y mucho amor”, dijo el cantante de Caifanes en un mensaje breve.

El público reaccionó con emoción al mensaje de Saúl, en el que dejó el ego al lado para hablar de Marcovich. Algunos comentarios fueron:

“Eso es Saúl Hernández, siempre con tu humanidad y humildad”.

“Si no saben el contexto mejor no hablen, Alejandro siempre ha sido el de el problema con su ego altísimo, pero ojalá y se recupere”.

“Creo que este crédito y esta empatía la estuvo rogando de Saul al menos los últimos 20 años de su existencia”.

“Nada les parece, si no lo hubiera hecho ya estarían diciendo Hipocresía”.

“Ojalá se recupere y lo tengan de invitado para el 11 de julio en GNP”.

“Con mucho amor, mucha luz”



Saúl Hernández le desea pronta recuperación a Alejandro Marcovich. pic.twitter.com/Xdvnun9FEn — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) May 24, 2026

Uno de los temas más controversiales en la vida de Marcovich es su compleja relación con Saúl Hernández, a quien conoció cuando se unió en 1989 a la banda Caifanes, donde participó en algunos de los álbumes más icónicos como El Diablito y El nervio del volcán.

La rivalidad entre ambos surgió por una mezcla de egos, choques de liderazgos y diferencias creativas, lo que llevó a que la banda se disolviera en 1995 antes de un reencuentro en 2011 y una disputa legal por el nombre.

Al final, Saúl Hernández ha demostrado que más allá de las diferencias personales que pudo haber tenido en el pasado con Alejandro Marcovich, lo más importante es lograr empatizar frente a las adversidades.