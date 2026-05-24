El estado de salud de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, continúa generando preocupación en el mundo del rock latinoamericano. Luego de haber sufrido un derrame cerebral el pasado 19 de mayo, el músico permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

En medio de esta difícil situación, su hija Bela Marcovich recurrió a redes sociales para agradecer el apoyo recibido y compartir un mensaje emotivo.

Hija de Alejandro Marcovich comparte mensaje sobre la salud actual del músico tras derrame cerebral

A través de su cuenta de Instagram, Bela, hija de Alejandro Marcovich, publicó varias fotografías de su infancia junto a su padre y escribió un mensaje que conmovió a seguidores y colegas.

“Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño, buenos deseos y oraciones que le han hecho llegar a mi papá. Nos llena de emoción saber que es tan querido por amigos, colegas y su público”, inició.

La joven destacó la conexión especial que su padre, Alejandro Marcovich, siempre ha tenido con sus seguidores: “Él los quiere muchísimo, siempre nos ha dicho que se debe a su público y que se merecen todo su respeto”.

Finalmente, Bela expresó confianza en que el apoyo recibido será clave en la recuperación del músico y exintegrante de Caifanes: “Estamos seguros de que toda esta energía tan bonita que le está llegando le dará fuerza para superar esta prueba tan difícil. Te amamos papá”.

Mensaje de Bela Marcovich ı Foto: Captura de pantalla

Aunque la hija de Alejandro Marcovich no habló con detalle sobre el estado de salud actual del guitarrista, el mensaje brindó esperanza a los fans, quienes se han mantenido atentos a cualquier actualización o mejoría.

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

El pasado 19 de mayo, la familia del guitarrista Alejandro Marcovich confirmó que sufrió un accidente cerebrovascular y fue trasladado de urgencia a un hospital en la Ciudad de México. Desde entonces permanece en estado de coma bajo cuidados médicos especializados.

Su exesposa Gabriela Martínez y sus hijos, Bela y Diego, han estado al frente de la comunicación oficial, pidiendo respeto y apoyo en este momento crítico. Amigos del exintegrante de Caifanes como Gasú Siqueiros de Los Amantes de Lola, también han pedido compartir información verificada y no dejarse llevar por noticias falsas que generan pánico entre los fans.