Se apaga la voz del himno pop “Total Eclipse of the Heart”

BONNIE TYLER, la estrella galesa del pop de voz áspera nominada al Grammy, conocida sobre todo por la poderosa balada “Total Eclipse of the Heart”, que lideró listas de éxitos en 1983, y por ver a nuevas generaciones sucumbir a sus potentes encantos durante eclipses solares y lunares, falleció ayer a los 75 años.

Murió en un hospital de Portugal, donde recibió tratamiento por una enfermedad, informó su familia ayer en un comunicado. Fue internada en mayo en Faro, donde tenía una casa, para una cirugía intestinal de emergencia.

Bonnie Tyler obtuvo tres nominaciones al Grammy, representó a Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión 2013 y recibió un MBE por sus servicios a la música de manos de la reina Isabel II en 2022, todo en gran medida gracias a “Total Eclipse of the Heart”, que ha superado los mil millones de reproducciones, impulsada por eclipses reales en 2017 y 2024.

La canción pasó cuatro semanas en el número 1 y, cuando Stereogum la reevaluó en 2020, el medio musical la declaró un “evento de nivel de extinción plasmado en forma musical”.

Ayer que se dio a conocer su deceso, leyendas como Rod Stewart la despidieron: “Era una buena amiga, alguien que de verdad conmovía el alma”.

Mientras que el músico canadiense Bryan Adams comentó: “Tenía una voz grandiosa y siempre estaré agradecido por su hermosa versión de ‘Straight From The Heart’”.

Lideraba una banda de soul cuando fue descubierta por el cazatalentos Roger Bell, quien la llevó a Londres para sesiones de demostración. Luego esperó un sello hasta que RCA dijo que estaba interesado.

Bajo su nuevo nombre aprobado por la disquera, Bonnie Tyler, su álbum debut The World Starts Tonight en 1977 contenía su primer éxito en las listas, “Lost in France”, y fue nominada a un premio a artista revelación en los Brit Awards. Después tuvo un éxito número 3 en 1978 con “It’s a Heartache”, pero pronto fue perdiendo relevancia.

Luego escribió con Sony y vio a Meat Loaf interpretar “Bat Out of Hell” en la BBC. Impresionada, pidió trabajar con el compositor y productor del cantante, Jim Steinman, quien le presentó su canción “Total Eclipse of the Heart”, que se convertiría en el sencillo debut de su quinto álbum de estudio, Faster Than the Speed of Night.

La famosa canción es una reflexión sobre el amor perdido. El video, un clásico de los primeros días de MTV, se filmó en un antiguo asilo gótico en Surrey.

Bonnie Tyler nunca volvió a alcanzar alturas tan vertiginosas, pero se mantuvo vigente con sencillos para bandas sonoras de películas como la canción “Holding Out For a Hero”, que tuvo un renacimiento inesperado al ser incluida en Shrek 2.

Su disco de 2019, Between the Earth and the Stars, incluyó duetos con Rod Stewart, Cliff Richard y Francis Rossi, de Status Quo, y terminó ese año actuando en un concierto navideño del Vaticano ante el papa Francisco.