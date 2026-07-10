Moana. Nostalgia, pero poca magia

¿Es necesario hacer una nueva versión de una película que conquistó a todo el mundo a una década de su corrida original? La respuesta corta es no, pero, la nueva Moana logra conectar una vez más con el mismo público que la vio años atrás y que ha vuelto a verla en repetidas ocasiones, y dicha conexión se ha dado por una simple razón: se trata de una cinta idéntica.

Cuenta con Dwayne Johnson como principal impulsor detrás de este ambicioso y un tanto accidentado proyecto.

Bajo la dirección del poco experimentado Thomas Kail, el regreso de Moana a la pantalla grande, ahora en acción real, lleva de nueva cuenta a la isla de Motunui para encontrar a una joven que creció con las historias de su abuela, quien le muestra un día que la gente de su pueblo viajaba por el océano, hasta que el semidiós Maui le robó el corazón a la diosa Te Fiti.

El Tip: LIN-MANUEL Miranda escribió las canciones originales de Moana junto con Opetaia Foa’i y Mark Mancina. Es productor de la nueva cinta

Si ver Moana significa ver exactamente lo mismo que ya vimos en la animación de diez años atrás o admirarla por primera vez en la comodidad del hogar, la pregunta es ¿vale la pena ver la nueva producción cinematográfica en live action? Sí, debido a que es una reimaginación con personajes y escenarios reales que de alguna forma le dan una vida nueva a la historia que ya se contó anteriormente, aunque esto también puede ser problema debido a que no hay nada nuevo.

Es justo decir que, aunque algunas escenas lucen bastante bien en el formato de acción real, otras se sienten huecas y sin esa magia propia de la animación, que en este caso no logra ser replicada por completo y eso hace que se pierda parte del encanto de la historia. La película sí logra sacarte varias risas y claro que entretiene, pero mientras avanza, cada escena es inevitable sentir que hay algo que le falta, algo que debería estar ahí, pero que no está. Lo que sí ayuda es que se mantienen las canciones originales, aunque con ciertos arreglos distintos, y esto le sigue dando una atmósfera especial al filme.

Un aspecto a destacar es la actuación en el papel protagónico de la joven debutante y muy talentosa Catherine Laga’aia, quien definitivamente nació para ser Moana en la pantalla grande, pues tiene naturalmente la energía y la mejor actitud para transmitir algunas de las características que hacen única al personaje animado, sobre todo su determinación para alcanzar sus objetivos y un tremendo optimismo que, sin importar lo que pase, ella simplemente sigue viéndole el lado bueno a todo a su alrededor.

Y hablando de actuaciones, en el caso de la de Dwayne Johnson como el carismático Maui, se queda algo corta a su interpretación en la primera cinta animada, en la cual sólo le da voz y aún así logra transmitir más cosas que en persona.

Quienes no hayan visto la película original quedarán satisfechos, y en el caso de los fans más entusiastas, es probable que a unos no les guste, mientras que a otros sí. La cinta ya está en cines de México.