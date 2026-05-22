Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, queda en coma tras derrame cerebral

Alejandro Marcovich, quien formó parte de Caifanes como guitarrista, dio a conocer que sufrió un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo por la noche y actualmente, se encuentra hospitalizado y en estado de coma.

La noticia sobre el estado de salud actual de Alejandro Marcovich fue confirmada este 22 de mayo a través de un comunicado oficial que fue difundido por la familia del artista en el que detallaron que el famoso fue trasladado de emergencia.

“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado“, informaron en el breve informe, donde mencionaron que recibe atención médica y se encuentra acompañado por su esposa e hijos.

Además, cancelan las fechas próximas de presentaciones que ya estaban pactadas “hasta nuevo aviso” y agregan: “Agradecemos mucho tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar”.

“Esperamos su pronta recuperación y agradecemos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, finaliza. El mensaje es firmado por la familia cercana del ex integrante de Caifanes.

ALEJANDRO MARCOVICH, MÚSICO, EX CAIFANES, ESTÁ EN COMA



Los hijos del guitarrista de 65 años informaron mediante un comunicado que sufrió un derrame cerebral.



Está hospitalizado con pronóstico reservado.



La familia cancela los próximos conciertos y agradece muestras de cariño pic.twitter.com/nDtWbans7f — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) May 22, 2026

Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre qué le sucedió al músico y la situación que lo llevó a ser hospitalizado de manera inmediata, pero los fans han reaccionado con sorpresa e inquietud por su bienestar. Algunas de las reacciones son:

“Esta noticia sí me cayó de peso, ojalá se recupere pronto el maestro“.

“La historia de Caifanes y del rock mexicano en general no se pueden entender sin esos rifs y solos de guitarra de Alejandro Marcovich“.

“Que Dios haga el milagro para que el guitarrista salga de esta situación delicada“.

“Ídolo, espero que se recupere pronto”.

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich es un músico, compositor y productor argentino mexicano, quien es ampliamente conocido dentro de la escena del rock en español y alcanzó su mayor auge de popularidad como guitarrista de Caifanes en una de las etapas más importantes de la banda.

Su trabajo forma parte de canciones y álbumes que se convirtieron en referentes del rock mexicano en los años 80’s y 90’s. Ha sido fundador o integrante de grupos como: Leviatán, Las Insólitas Imágenes de Aurora y Caifanes.

Alejandro Marcovich recibió un premio Éxitos de la Sociedad de Autores y Compositores de México por sus 25 años de trayectoria en la música el 27 de agosto de 2022. Antes de entrar en coma, seguía activo con presentaciones en vivo.