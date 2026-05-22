Él se buscó una amante, yo elegí el cielo, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Él se buscó una amante, yo elegí el cielo es un drama chino en el que una mujer sufre una cruel decepción antes de morir de forma trágica, pero tras reencarnar, decide castigar al malvado.

¿De qué trata Él se buscó una amante, yo elegí el cielo?

Él se buscó una amante, yo elegí el cielo sigue la historia de Emily, una joven que siempre quiso ser piloto, pero un embarazo que no esperaba hizo que le diera el puesto de capitán a su esposo Ethan y se volviera ama de casa por el bienestar de su familia.

Él se buscó una amante, yo elegí el cielo ı Foto: Especial

En el séptimo aniversario de su matrimonio, lo encontró con otra y murió en un accidente de avión tras darse cuenta de que su confianza fue traicionada de la manera más cruel por el hombre que decía amarla.

Pero el destino tenía otros planes. Despertó antes de la tragedia y esta vez, estaba lista para reclamar su lugar como la piloto estrella que siempre debió ser, lejos de la sombra de su marido traidor.

¿Dónde ver Él se buscó una amante, yo elegí el cielo?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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