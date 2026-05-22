Ya no soy su niño consentido o Cicatrices Frescas, Viejas Heridas, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Ya no soy su niño consentido o Cicatrices Frescas, Viejas Heridas es un drama chino en el que conocemos la historia de un joven que pasó de ser el favorito de su entorno a quedar completamente ignorado.

¿De qué trata Ya no soy su niño consentido o Cicatrices Frescas, Viejas Heridas?

Ya no soy su niño consentido o Cicatrices Frescas, Viejas Heridas sigue la historia de César Suárez, el niño consentido que vivía en Puerto Azul y parecía tener una vida perfecta.

Ya no soy su niño consentido ı Foto: Especial

Él sufrió la traición de su esposa y su amiga de la infancia. Después de la trágica muerte de su hermana Felicia, activó un misterioso teléfono para iniciar su venganza. El niño mimado de antes dejó de existir.

¿Dónde ver Ya no soy su niño consentido o Cicatrices Frescas, Viejas Heridas?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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