Buscador Beca Benito Juárez ya permite consultar folios de beca Rita Cetina; así funciona la plataforma

Esto es lo que debes saber

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar habilitó el nuevo Buscador Beca Benito Juárez, una herramienta digital que permitirá a madres, padres y tutores consultar el estatus de registro de la Beca Rita Cetina 2026 mediante el número de folio generado durante el trámite.

El sistema comenzó a operar este jueves 21 de mayo a partir de las 16:00 horas y forma parte de la nueva estrategia del Gobierno de México para agilizar la revisión de solicitudes de apoyos educativos para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

De acuerdo con la información difundida, el buscador permitirá conocer el estatus de la solicitud, bien si la solicitud fue aceptada, continúa en revisión o presenta alguna incidencia que deba corregirse antes de la entrega del apoyo económico.

Entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina ı Foto: Especial

¿Cómo entrar al Buscador Beca Benito Juárez?

Las familias que realizaron el registro de la Beca Rita Cetina deberán ingresar al portal oficial del buscador y capturar el folio obtenido al finalizar la inscripción. La plataforma también puede abrirse mediante un código QR difundido por la Coordinación Nacional de Becas.

El procedimiento para revisar el estatus es el siguiente:

Entrar al portal oficial del buscador

Seleccionar la opción “ Consultar folio ”

Completar la verificación de seguridad

Ingresar el número de folio

Dar clic en “Buscar”

Tras completar estos pasos, el sistema mostrará el resultado del trámite y el estado actual de la beca.

El enlace oficial para realizar la consulta es el siguiente: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/

Buscador beca Rita Cetina ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué hacer si se perdió el folio?

En caso de se recomienda revisar el correo electrónico registrado durante la inscripción, ya que el folio fue enviado en un archivo PDF de confirmación. También se puede buscar el documento en la bandeja de spam o promociones.

En caso de no encontrarlo, los solicitantes podrán acudir a módulos de atención de Becas para el Bienestar o solicitar apoyo directamente en la escuela donde realizaron el trámite.

¿Cuándo depositarán el apoyo de la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina contempla un apoyo de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares dirigido a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas. El pago será depositado a través de tarjetas del Banco del Bienestar que comenzarán a entregarse de forma escalonada entre mayo y julio de 2026.

Asimismo, indicaron que el primer depósito está previsto para agosto de 2026, antes del arranque del próximo ciclo escolar.

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MSL