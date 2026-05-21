Tener propiedades en México ‘no es pecado’: senadora de Morena por polémica sobre mansión no declarada.

Ante la polémica generada por la presunta omisión en la declaración de un inmueble de lujo, la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, aseguró que tener propiedades en México no es un pecado.

“La propiedad fue mía, hoy es de mis hijos. No es delito tener propiedades en México, y si no la declaro es porque no es mía, es de mis hijos”, afirmó Gutiérrez Escalante.

Al ser cuestionada por periodistas, la legisladora morenista señaló que la mansión con un valor de 36.5 millones de pesos es de sus hijos, por lo que no aparece en su declaración de bienes patrimoniales.

La declaración realizada por Mariela Gutiérrez obedeció a la presentación de una investigación presentada por de Mexicanos Contra la Corrupción (MCC), donde se afirma que en la propietaria de dicho inmueble ubicado en Tecámac, Estado de México.

En ese sentido, aseguró que no se trató de una investigación, porque no se contrasta la información, ni le pidieron su versión y “me pudieron haber consultado”. Así, se haría público el origen de la vivienda y, “se las hubiera dado de manera puntual y clara”, ya que dijo ser una mujer transparente.

Coincidir con el “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México no riñe con vivir bien”, dice la senadora Mariela Gutiérrez, quien dice que su mansión en Tecámac se las cedió a sus hijos, por eso no la incluyó en su Declaración Patrimonial.



Su patrimonio lo logró… pic.twitter.com/mWwuiUL5Rh — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 21, 2026

La legisladora explicó que el inmueble fue parte de una herencia de sus padres e inició la construcción en el 2002, pero fue hasta el 2014 cuando la puso a nombre de sus hijos, “porque en su divorcio querían argumentar que debía compartirla y claro que no, “porque mi padre me la heredó desde 1990 (es un bien heredado antes del matrimonio)”.

“Yo provengo de una familia de microempresarios, que me enseñó que se trabaja y se esfuerza para lograr cosas y yo lo logré antes de ser política, soy la séptima generación de empresarios de Ozumbilla”, indicó.

Ante la polémica, la senadora de Morena dio a conocer que se hará el añadido en la declaración patrimonial.

No es la primera vez que Mariela Gutiérrez se ha colocado en el centro de la polémica, pues previamente reconoció haber dado la orden de sacrificar a más de 10 mil perros en Tecámac.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR