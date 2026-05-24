Alejandro Marcovich, reconocido guitarrista argentino naturalizado mexicano y pieza fundamental en la historia del rock nacional gracias a su paso por Caifanes, ha acaparado medios en los últimos días por su estado de salud tras sufrir un derrame cerebral.

En medio de la preocupación, muchos se han preguntado quién es la mujer que estuvo a su lado durante gran parte de su carrera y cuántos hijos tiene el músico.

¿Quién es la esposa de Alejandro Marcovich?

Gabriela Martínez fue la esposa de Alejandro Marcovich durante aproximadamente 20 años de matrimonio. Se conocieron en 1991 y se casaron en 1999, forjando una relación que trascendió lo personal para convertirse también en una sociedad profesional que le brindó mayor éxito al músico.

Gabriela no sólo fue su compañera de vida y madre de sus hijos, sino también su mánager y representante artística desde 2011, por lo que era la encargada de los contratos, las giras y la administración de su carrera.

Aunque actualmente se sabe que Alejandro Marcovich y Gabriela Martínez con exesposos, y pese a las graves acusaciones de violencia que ella hizo en contra del guitarrista en 2023, sigue siendo una figura cercana al músico.

En febrero de este año, el exintegrante de Caifanes publicó un mensaje de cumpleaños para Gabriela en su cuenta de Instagram, lo que da a pensar que mantienen una buena relación.

“Hermosa por dentro y por fuera. ‘The One and Only’ Gabriela, ‘Gabs’ pa’ los cuates. Mi amor y compañera de vida y aventuras. En las buenas y en las malas desde 1991. Gracias por Béla y Diego, sangre de nuestra sangre", escribió Marcovich junto a una serie de fotografías donde aparecen juntos.

Fuera de Gabriela Martínez, se desconoce si el guitarrista mantiene una relación amorosa con alguien más en la actualidad.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich y Gabriela Martínez tuvieron dos hijos, Béla Marcovich, quien es diseñadora de vestidos de noche, y Diego Marcovich, quien se ha mantenido alejado del ojo público.