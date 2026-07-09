¡Es oficial! Este jueves 9 de julio se reveló que el cuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 es Aldo Rendón. El estilista de las estrellas iniciará una nueva etapa en su carrera al compartir con sus fans y miles de personas más su día a día durante al menos 10 semanas.

Aldo Rendón es el cuarto habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 2026

Desde que se publicó en redes sociales el video con las pistas del cuarto habitante de LCDLF México 2026, ayer en la noche, usuarios comenzaron a especular que se trataba de Aldo Rendón.

Siguiendo la temática de esta cuarta temporada, con las máquinas de muñecas y una estética sumamente brillante y colorida, el clip dio indicios que los seguidores del estilista mexicano no pudieron dejar pasar. Entre ellos, se encuentra una boutique (sinónimo de moda), el cuadro de un perrito idéntico a Rita, su mascota, y un bolso muy parecido a los que suele portar Aldo Rendón.

Además, en esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo regresa a la pantalla como la conductora principal de las galas.

Por otra parte, la venezolana Marie Claire Harp, fue presentada como la host digital. Y las pre y post galas contarán con la participación de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

🔥 Te compartimos las pistas del CUARTO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx!🔥🚨

🔺 Descubre de quién se trata este jueves 9 de julio punto de las 8:28 pm por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales#Original pic.twitter.com/lUC9Ark3Qg — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 9, 2026

Otros participantes de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026 ha revelado, hasta ahora, a los siguientes participantes:

Ernesto Laguardia , actor, productor y conductor de televisión, originario de la Ciudad de México.

Karina Torres , creadora de contenido y conductora cercana a Wendy Guevara, originaria de Guanajuato.

Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana.

En los siguientes días la producción de Televisa irá develando al resto de concursantes, quienes buscarán obtener el premio de cuatro millones de pesos mexicanos.

Esta cuarta temporada se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (hora del centro de México) y se podrá seguir en vivo por el Canal de las Estrellas y en ViX la grabación 24/7.

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