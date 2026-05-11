Este domingo terminó La Mansión VIP y Sol León se convirtió en la ganadora de la primera edición del reality show de YouTube organizado por HotSpanish que destacó en Internet por sus polémicas y momentos divertidos.

Antes de que anunciaran al ganador de la primera temporada de La Mansión VIP, Sol León resaltó un acuerdo que tenía desde el inicio del programa con Mazaclan, quien quedó en segundo lugar del programa.

Sol León se corona como la GANADORA de la primera temporada de #lamansiónvip pic.twitter.com/f3TQaisA0E — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 11, 2026

“Ganó la gente, gracias a La Mansión, la gente se beneficia”, expresó la creadora de contenido sobre la promesa que hizo con el influencer de que si uno de ellos ganaba, darían el dinero del premio a las personas a modo de donación.

¿Cuánto ganó Sol León en La Mansión VIP?

El premio por ganar el programa eran 2 millones de pesos, una cifra que llamó mucho la atención de los seguidores del reality show, por tratarse de una cantidad considerable.

Según reportes, la influencer presuntamente cerró un acuerdo cercano a los 350 mil pesos semanales, una de las cantidades más altas de la competencia, aunque ella misma admitió que pudo haber ganado más.

Al inicio del programa, la creadora de contenido confesó que HotSpanish le ofreció ganar más dinero por semana o poder mostrar su marca Sol Beauty and Care en el programa.

Sol optó por la segunda opción, al elegir recibir menos dinero, pero en cambio que mostraran su marca de fajas; una excelente idea, pues en redes sociales se hizo mucho más popular la empresa de la mexicana.

La Mansión VIP duró un mes, por lo que se estima que el sueldo que recibió Sol León de manera semanal alcanzó aproximadamente un millón 400 mil pesos, más los dos millones que incluyó el premio ganador.

Antes de ello, la famosa ya había conseguido formalizar un patrimonio considerable a través de su trabajo como empresaria y creadora de contenido, donde ha tenido bastante éxito.

Se estima un patrimonio de entre 1 y 3 millones de dólares. La riqueza viene principalmente de su marca de productos de belleza que fue fundada en 2018; así como la monetización en algunas de sus redes sociales, aunque ella ha admitido que no gana dinero en todas ellas.

La empresaria sinaloense ha logrado posicionar su marca en más de 45 países. Fue con el respaldo de su ex esposo Roberto que Sol León comenzó con una primera línea comercial de fajas que rápidamente se hizo viral entre las jóvenes por crear una figura de reloj de arena.